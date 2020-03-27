Рубрика | Др. страны, Нефть

Поставки нефти из РФ в Белоруссию на грани срыва из-за новых разногласий

Обновлено: Март 27, 2020. Тэги: , ,

Поставки нефти из РФ в Белоруссию на грани срыва из-за новых разногласий

Начало поставок нефти из РФ в Белоруссию в апреле под угрозой срыва, поскольку крупнейшие российские компании до сих пор не подписали соглашения с Белнефтехимом из-за сохраняющихся разногласий.

Передает Рейтер со ссылкой на информацию четырех источников в отрасли.

Минск хочет большую часть объема получать по-прежнему от группы Сафмар, а российские компании настаивают на принципе равнодоступности, подразумевающем экспорт в каждом направлении в соответствии с добычей производителя, уточнили собеседники Рейтер.

По состоянию на 15:00 по  киевскому времени переговоры продолжались, и у Рейтер не было данных о достигнутой договоренности.

Москва и Минск в марте после нескольких месяцев переговоров наконец договорились о цене российской нефти для Белоруссии.

Ранее на этой неделе премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что РФ согласовала предложенные Минском условия поставки нефти. Источники Рейтер уточнили, что речь идёт об увеличении скидки к формуле цены на $12 до $15,7 за тонну.

РФ с начала года поставляет в Белоруссию меньше трети от объема нефти, предполагаемого экспортным графиком. Поставки осуществляют лишь компании группы Сафмар Михаила Гуцериева.

Оставшись с начала года без основных российских ресурсов, Белнефтехим активно наращивал импорт альтернативного сырья для загрузки своих заводов.

Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть и группа Сафмар оперативно не ответили на запрос Рейтер о комментарии. Белнефтехим отказался от комментариев. Транснефть не предоставляет комментарии Рейтер.

Ранее «Терминал» писал о том, что Украина начала транзит нефти в Беларусь по трубопроводу Одесса-Броды.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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