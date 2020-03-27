Поставки нефти из РФ в Белоруссию на грани срыва из-за новых разногласий

Начало поставок нефти из РФ в Белоруссию в апреле под угрозой срыва, поскольку крупнейшие российские компании до сих пор не подписали соглашения с Белнефтехимом из-за сохраняющихся разногласий.

Передает Рейтер со ссылкой на информацию четырех источников в отрасли.

Минск хочет большую часть объема получать по-прежнему от группы Сафмар, а российские компании настаивают на принципе равнодоступности, подразумевающем экспорт в каждом направлении в соответствии с добычей производителя, уточнили собеседники Рейтер.

По состоянию на 15:00 по киевскому времени переговоры продолжались, и у Рейтер не было данных о достигнутой договоренности.

Москва и Минск в марте после нескольких месяцев переговоров наконец договорились о цене российской нефти для Белоруссии.

Ранее на этой неделе премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что РФ согласовала предложенные Минском условия поставки нефти. Источники Рейтер уточнили, что речь идёт об увеличении скидки к формуле цены на $12 до $15,7 за тонну.

РФ с начала года поставляет в Белоруссию меньше трети от объема нефти, предполагаемого экспортным графиком. Поставки осуществляют лишь компании группы Сафмар Михаила Гуцериева.

Оставшись с начала года без основных российских ресурсов, Белнефтехим активно наращивал импорт альтернативного сырья для загрузки своих заводов.

Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть и группа Сафмар оперативно не ответили на запрос Рейтер о комментарии. Белнефтехим отказался от комментариев. Транснефть не предоставляет комментарии Рейтер.

Ранее «Терминал» писал о том, что Украина начала транзит нефти в Беларусь по трубопроводу Одесса-Броды.