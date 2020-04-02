Оператор ГТС протранзитував 11,1 млрд куб. м газу

В березні 2020 року Оператор ГТС забезпечив транспортування 4,6 млрд куб. м природного газу до країн ЄС та Молдови. Порівняно з попереднім місяцем цей показник зріс на 18%, але зменшився на 2,6 млрд куб. м або 36% відносно обсягів березня 2019 року.

Про це пише пресслужба компанії.

За підсумками першого кварталу 2020 року транзит газу через ГТС України склав 11,1 млрд куб, що на 53% менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Обсяги транзиту зменшились фактично в 2 рази порівняно з середнім значенням січня-березня за 2014-2019 роки. Разом з тим, з початку 2020 року потужності для транзиту газу з РФ повністю оплачені ПАТ«Газпром» відповідно до нової транзитної угоди та в розрахунку 65 млрд куб. м на рік(178 млн куб. на добу).

Окрім транзиту з РФ в першому кварталі цього року почала діяти нова послуга shourt-haul, яка дає можливість замовникам послуг замовляти транзит газу між країнами ЄС через українську ГТС. А в березні Оператор ГТС вже прокачав перші обсяги газу на замовлення відомого німецького енергетичного трейдера по маршруту Угорщина-Словаччина.

В загальному за січень-березень 2020 року в західному напрямку було протранзитовано 9,8 млрд куб. м газу, що на 7,2 млрд куб. м або 42% менше за результати цього ж періоду роком раніше.

«Термінал» писав, «Газпром» через економічну кризу в Європі істотно знизила обсяги транзиту газу територією України.