Оператор ГТС протранзитував 11,1 млрд куб. м газу

Обновлено: Апрель 02, 2020. Тэги: , ,

Оператор ГТС протранзитував 11,1 млрд куб. м газу

В березні 2020 року Оператор ГТС забезпечив транспортування  4,6 млрд куб. м природного газу до країн ЄС та Молдови. Порівняно з попереднім місяцем цей показник зріс на 18%, але зменшився на 2,6 млрд куб. м або 36% відносно обсягів березня 2019 року.

Про це пише пресслужба компанії.

За підсумками першого кварталу 2020 року транзит газу через ГТС України склав 11,1 млрд куб, що на 53% менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Обсяги транзиту зменшились фактично в 2 рази порівняно з середнім значенням січня-березня за 2014-2019 роки. Разом з тим, з початку 2020 року потужності для транзиту газу з РФ повністю оплачені ПАТ«Газпром» відповідно до нової транзитної угоди та в розрахунку 65 млрд куб. м на рік(178 млн куб. на добу).

Окрім транзиту з РФ в першому кварталі цього року почала діяти нова послуга shourt-haul, яка дає можливість замовникам послуг замовляти транзит газу між країнами ЄС через українську ГТС. А в березні Оператор ГТС вже прокачав перші обсяги газу на замовлення відомого німецького енергетичного трейдера по маршруту Угорщина-Словаччина.

В загальному за січень-березень 2020 року в західному напрямку було протранзитовано 9,8 млрд куб. м газу, що на 7,2 млрд куб. м або 42% менше за результати цього ж періоду роком раніше.

«Термінал» писав, «Газпром» через економічну кризу в Європі істотно знизила обсяги транзиту газу територією України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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