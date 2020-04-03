Встреча по вопросу стабилизации цен на нефть пройдет в понедельник в формате видеоконференции, ожидается участие министров стран альянса.

Об этом сообщила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

«Встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля в формате видеоконференции. Азербайджан получил приглашение. На встрече ожидается участие министров стран альянса и обсуждений новой «Декларации о сотрудничестве», — сообщила Алиева.

С призывом провести срочную встречу в четверг к нефтедобывающим странам обратилась Саудовская Аравия. При этом королевство призвало встретится не только участников ОПЕК+, но и другие государства, не входящие в альянс.

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