Избыток нефти в мире ежедневно может превышать 14 миллионов баррелей – генсек ОПЕК

Обновлено: Апрель 10, 2020. Тэги: , ,

Избыток нефти в мире ежедневно может превышать 14 миллионов баррелей – генсек ОПЕК
Во втором квартале текущего года суточный избыток нефти на мировом рынке может составить 14,7 млн баррелей.

Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на встрече стран ОПЕК+, которая состоялась в формате видеоконференции, информирует сайт организации.

«Учитывая беспрецедентный дисбаланс спроса и предложения нефти, во втором квартале 2020 года может образоваться колоссальный избыточный объем в размере 14,7 млн баталерів ежедневно», — заявил Баркиндо.

По его словам, глобальные мощности хранения сырой нефти сейчас немного превышают 1 млрд баррелей. При нынешних темпах роста предложения мировые хранилища уже в мае могут быть заполнены до отказа.

Генсек ОПЕК напомнил, что еще в марте прогнозируемый рост мирового спроса на нефть для 2020 года был немного ниже 0,1 млн баррелей в сутки, однако «сейчас мы наблюдаем ежесуточно сокращение спроса на 6,8 млн баррелей, во втором квартале этот показатель приблизится к 12 млн баррелей и в дальнейшем будет увеличиваться».

Баркиндо также констатировал, что цена «корзины» ОПЕК упала с 52,7 доллара за баррель в марте до 20 долларов в начале апреля – то есть более чем вдвое.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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