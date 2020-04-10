Избыток нефти в мире ежедневно может превышать 14 миллионов баррелей – генсек ОПЕК

Во втором квартале текущего года суточный избыток нефти на мировом рынке может составить 14,7 млн баррелей.

Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на встрече стран ОПЕК+, которая состоялась в формате видеоконференции, информирует сайт организации.

«Учитывая беспрецедентный дисбаланс спроса и предложения нефти, во втором квартале 2020 года может образоваться колоссальный избыточный объем в размере 14,7 млн баталерів ежедневно», — заявил Баркиндо.

По его словам, глобальные мощности хранения сырой нефти сейчас немного превышают 1 млрд баррелей. При нынешних темпах роста предложения мировые хранилища уже в мае могут быть заполнены до отказа.

Генсек ОПЕК напомнил, что еще в марте прогнозируемый рост мирового спроса на нефть для 2020 года был немного ниже 0,1 млн баррелей в сутки, однако «сейчас мы наблюдаем ежесуточно сокращение спроса на 6,8 млн баррелей, во втором квартале этот показатель приблизится к 12 млн баррелей и в дальнейшем будет увеличиваться».

Баркиндо также констатировал, что цена «корзины» ОПЕК упала с 52,7 доллара за баррель в марте до 20 долларов в начале апреля – то есть более чем вдвое.