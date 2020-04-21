Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась в плюс с открытием торгов в США

Обновлено: Апрель 21, 2020. Тэги: ,

Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась в плюс с открытием торгов в США

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае вернулась в плюс на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) после открытия торгов в США и достигла 1,25 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Передает Прайм.

По состоянию на 17.03 цена майских фьючерсов на нефть WTI на NYMEX росла на 103,32%, до 1,25 доллара за баррель. На NYMEX вторник — последний день торгов майскими фьючерсами WTI. До открытия показатель был отрицательным.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась при этом на 20,18%, до 20,41 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 24,62%, до 15,4 доллара за баррель.

Во вторник нефтяные рынки продолжают падение, начатое накануне, когда WTI с поставкой в мае на NYMEX падала на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а показатель по итогам апреля ожидается на 29 миллионов баррелей в день ниже апреля 2019 года. ОПЕК в свою очередь по итогам 2020 года ожидает рекордного падения спроса на нефть в мире — на 6,8 миллиона баррелей в сутки.

Ранее «Терминал» писал, что цена нефти WTI упала до минимума за более чем 18 лет.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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