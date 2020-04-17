Цена нефти WTI упала до минимума за более чем 18 лет

Нефть WTI усилила падение в ходе торгов в пятницу, Brent продолжает слабо дорожать.

Фьючерс на на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 16:30 по Киеву подешевел на $2,24 (11,27%) — до $17,63 за баррель, что является минимальным значением с ноября 2001 года.

Стоимость июньских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляла $27,91 за баррель, что на $0,09 (0,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Ранее «Терминал» сообщал, что аналитики ОПЕК спрогнозировали падение спроса на нефть в 2020 году на 6,8 млн б/с.