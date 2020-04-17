Цена нефти WTI упала до минимума за более чем 18 лет

Обновлено: Апрель 17, 2020. Тэги:

Цена нефти WTI упала до минимума за более чем 18 лет

Нефть WTI усилила падение в ходе торгов в пятницу, Brent продолжает слабо дорожать.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 16:30 по Киеву подешевел на $2,24 (11,27%) — до $17,63 за баррель, что является минимальным значением с ноября 2001 года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляла $27,91 за баррель, что на $0,09 (0,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Ранее «Терминал» сообщал, что аналитики ОПЕК спрогнозировали падение спроса на нефть в 2020 году на 6,8 млн б/с.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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