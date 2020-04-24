Катар проведет реформы, чтобы меньше зависеть от цен на энергоносители

Обновлено: Апрель 24, 2020. Тэги: ,

Катар проведет реформы, чтобы меньше зависеть от цен на энергоносители

Катар проведет радикальные реформы, чтобы уменьшить зависимость экономики от цен на энергоносители.

Об этом заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая в эфире национального телевидения, пишет «Прайм».

Власти Катара вслед за Саудовской Аравией и большинством других арабских стран объявили в четверг, что первым днем поста в эмирате, когда мусульманам предписывается в светлое время суток воздерживаться от еды, питья и телесных удовольствий, станет пятница, 24 апреля.

«Наша экономика не должна быть заложницей колебаний цен на энергоносители, я отдал распоряжение совету министров на проведение радикальных реформ по либерализации нашей экономики и ограничению влияния этих колебаний в будущем. Это не новая история, сейчас настало время действовать», — сказал Аль Тани.

Он отметил, что Катар консультируется с различными структурами, чтобы установить приемлемое время для постепенного возобновления работы различных отраслей экономики в стране после подтверждения, что пандемия сдает и все заболевшие помещены под карантин.

При этом он подчеркнул, что противостоять последствиям пандемии в экономическом и социальном планах невозможно без международного сотрудничества и координации.

В начале этого года Катар вышел из ОПЕК, решив сосредоточить усилия не на добыче нефти, а на добыче газа, по запасам которого Катар занимает третье место в мире, и на производстве сжиженного природного газа. Однако цены на газ увязаны с ценами на нефтяные контракты и тоже упали.

«Терминал» писал, Катар приступил к созданию первой в стране солнечной электростанции, которая к 2022 году будет производить около 10% от общего объема электроэнергии, потребляемой страной.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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