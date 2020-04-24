Катар проведет реформы, чтобы меньше зависеть от цен на энергоносители

Катар проведет радикальные реформы, чтобы уменьшить зависимость экономики от цен на энергоносители.

Об этом заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая в эфире национального телевидения, пишет «Прайм».

Власти Катара вслед за Саудовской Аравией и большинством других арабских стран объявили в четверг, что первым днем поста в эмирате, когда мусульманам предписывается в светлое время суток воздерживаться от еды, питья и телесных удовольствий, станет пятница, 24 апреля.

«Наша экономика не должна быть заложницей колебаний цен на энергоносители, я отдал распоряжение совету министров на проведение радикальных реформ по либерализации нашей экономики и ограничению влияния этих колебаний в будущем. Это не новая история, сейчас настало время действовать», — сказал Аль Тани.

Он отметил, что Катар консультируется с различными структурами, чтобы установить приемлемое время для постепенного возобновления работы различных отраслей экономики в стране после подтверждения, что пандемия сдает и все заболевшие помещены под карантин.

При этом он подчеркнул, что противостоять последствиям пандемии в экономическом и социальном планах невозможно без международного сотрудничества и координации.

В начале этого года Катар вышел из ОПЕК, решив сосредоточить усилия не на добыче нефти, а на добыче газа, по запасам которого Катар занимает третье место в мире, и на производстве сжиженного природного газа. Однако цены на газ увязаны с ценами на нефтяные контракты и тоже упали.

«Терминал» писал, Катар приступил к созданию первой в стране солнечной электростанции, которая к 2022 году будет производить около 10% от общего объема электроэнергии, потребляемой страной.