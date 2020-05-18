Енергетична галузь має дефіцит у 50 млрд гривень — Мінекоенерго

Енергетична галузь має дефіцит у 50 мільярдів гривень, 16 з яких — вугільна галузь.

Про це розповіла виконуюча обов’язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

“На сьогодні енергетична галузь має дефіцит 50 мільярдів гривень, з них вугільна галузь має дефіцит 16 мільярдів гривень”, — сказала Буславець.

Буславець додала, що компанія “Енергоатом” за перший квартал 2020 року досягла рівня збитків у 1,5 мільярдів гривень за рахунок заборгованостей за електроенергію.

Вона додала, що впродовж останніх 8 місяців приймались рішення, що негативно вплинути на стан енергетики.

Раніше «Термінал» писав, в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець представила план Антикризових заходів в енергетиці. Вона зауважила, що сьогодні українська енергетична система розбалансована.