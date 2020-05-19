Газпром начинает оценку нового газопровода в Китай

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по новому экспортному газопроводу в Китай «Сила Сибири-2», который может пройти через территорию Монголии.

Об этом пишет АНГИ.

Транзитный маршрут прорабатывается «Газпромом» с сентября прошлого года, и все предынвестиционные исследования должны быть готовы в 2020 году, говорят в компании. По мнению аналитиков, на само строительство газопровода может уйти до шести лет, а его стоимость может достигать 1,5 трлн руб. Однако основной проблемой может стать загрузка трубы.

Транзитная труба через Монголию мощностью до 50 млрд кубометров в год соединит также газотранспортные инфраструктуры Запада и Востока РФ и газифицирует Восточную Сибирь, не имеющую доступа к магистральной трубе.

Ресурсной базой проекта могут стать ресурсы Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, Ковыктинского месторождения и ресурсы Красноярского края.

Исходно «Газпром» ориентировался на прокладку прямого маршрута в Китай через Алтай — этот вариант был короче, но пролегал через труднопроходимые горные массивы. Его пропускная способность оценивалась в 30 млрд кубометров в год, но с 2015 года российская монополия так и не приступила к активной проработке этого маршрута.

Пока непонятно, как новый мегапроект впишется в инвестпрограмму «Газпрома» — монополия обещала акционерам рост дивидендов после прохождения пика инвестиций в 2020–2021 годах. Объем инвестпрограммы монополии на 2020 год должен составить 1,1 трлн руб. Крупнейшие траты в предстоящие годы будут направлены на завершение строительства Амурского ГПЗ для «Силы Сибири», а также в СПГ-проект на Балтике.