Газпром начинает оценку нового газопровода в Китай

Обновлено: Май 19, 2020. Тэги: , , ,

Газпром начинает оценку нового газопровода в Китай

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по новому экспортному газопроводу в Китай «Сила Сибири-2», который может пройти через территорию Монголии.

Об этом пишет АНГИ.

Транзитный маршрут  прорабатывается «Газпромом» с сентября прошлого года, и все предынвестиционные исследования должны быть готовы в 2020 году, говорят в компании. По мнению аналитиков, на само строительство газопровода может уйти до шести лет, а его стоимость может достигать 1,5 трлн руб. Однако основной проблемой может стать загрузка трубы.

Транзитная труба через Монголию мощностью до 50 млрд кубометров в год соединит также газотранспортные инфраструктуры Запада и Востока РФ и газифицирует Восточную Сибирь, не имеющую доступа к магистральной трубе.

Ресурсной базой проекта могут стать ресурсы Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, Ковыктинского месторождения и ресурсы Красноярского края.

Исходно «Газпром» ориентировался на прокладку прямого маршрута в Китай через Алтай — этот вариант был короче, но пролегал через труднопроходимые горные массивы. Его пропускная способность оценивалась в 30 млрд кубометров в год, но с 2015 года российская монополия так и не приступила к активной проработке этого маршрута.

Пока непонятно, как новый мегапроект впишется в инвестпрограмму «Газпрома» — монополия обещала акционерам рост дивидендов после прохождения пика инвестиций в 2020–2021 годах. Объем инвестпрограммы монополии на 2020 год должен составить 1,1 трлн руб. Крупнейшие траты в предстоящие годы будут направлены на завершение строительства Амурского ГПЗ для «Силы Сибири», а также в СПГ-проект на Балтике.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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