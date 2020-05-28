НКРЕКП запропонувала для обговорення механізм відшкодування вартості обмежень ВДЕ

Обновлено: Май 28, 2020. Тэги: , , ,

НКРЕКП запропонувала для обговорення механізм відшкодування вартості обмежень ВДЕ

Регулятор схвалив для подальшого обговорення проєкт змін до Правил ринку, якими запропоновано механізм відшкодування вартості та методику розрахунку обсягу диспетчерських обмежень генерації з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), які продають електроенергію за «зеленим» тарифом.

Про це повідомила пресслужба Нацкомісії.

НКРЕКП пропонує, щоб таку компенсацію здійснював оператор системи передачі, тобто НЕК «Укренерго» через механізм балансуючого ринку.

«Водночас сам механізм диспетчерських обмежень передбачає участь виробників ВДЕ в балансуючому ринку, в межах якого вони мають подавати заявки на розвантаження виключно на продукт «активація виробників ВДЕ» за ціною 0,01 грн/МВт‧год. При цьому обсяги цих заявок мають дорівнювати обсягу різниці між запланованим обсягом відпуску одиницею ВДЕ на наступну годину та потужністю еталонної групи , якщо потужність такої одиниці ВДЕ не перевищує 10 МВт, а в іншому випадку нулем. В разі невиконання таких вимог, згідно з проєктом змін, ОСП не компенсуватиме виробнику «ВДЕ» не відпущену електроенергію в разі надання йому команди диспетчера на розвантаження», — пише пресслужба «Укренерго».

Розмір відшкодування виробникам ВДЕ, пропонується розраховувати відповідно до спеціальної Методики визначення обсягу невідпущеної ними електроенергії, яка передбачає використання двох методів: еталонного (для виробників ВДЕ потужністю понад 10 МВт) та розрахункового.

З проєктом зазначених змін до Правил ринку можна ознайомитися на сайті НКРЕКП.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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