НКРЕКП запропонувала для обговорення механізм відшкодування вартості обмежень ВДЕ

Регулятор схвалив для подальшого обговорення проєкт змін до Правил ринку, якими запропоновано механізм відшкодування вартості та методику розрахунку обсягу диспетчерських обмежень генерації з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), які продають електроенергію за «зеленим» тарифом.

Про це повідомила пресслужба Нацкомісії.

НКРЕКП пропонує, щоб таку компенсацію здійснював оператор системи передачі, тобто НЕК «Укренерго» через механізм балансуючого ринку.

«Водночас сам механізм диспетчерських обмежень передбачає участь виробників ВДЕ в балансуючому ринку, в межах якого вони мають подавати заявки на розвантаження виключно на продукт «активація виробників ВДЕ» за ціною 0,01 грн/МВт‧год. При цьому обсяги цих заявок мають дорівнювати обсягу різниці між запланованим обсягом відпуску одиницею ВДЕ на наступну годину та потужністю еталонної групи , якщо потужність такої одиниці ВДЕ не перевищує 10 МВт, а в іншому випадку нулем. В разі невиконання таких вимог, згідно з проєктом змін, ОСП не компенсуватиме виробнику «ВДЕ» не відпущену електроенергію в разі надання йому команди диспетчера на розвантаження», — пише пресслужба «Укренерго».

Розмір відшкодування виробникам ВДЕ, пропонується розраховувати відповідно до спеціальної Методики визначення обсягу невідпущеної ними електроенергії, яка передбачає використання двох методів: еталонного (для виробників ВДЕ потужністю понад 10 МВт) та розрахункового.

З проєктом зазначених змін до Правил ринку можна ознайомитися на сайті НКРЕКП.