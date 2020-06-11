Первоочередная задача — избавить экономику от углеводородной зависимости, — премьер-министр Беларуси

Первоочередную задачу новый премьер-министр Роман Головченко видит в избавлении экономики от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости. Об этом он заявил сегодня в парламенте.

Передает БЕЛТА.

«В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угроз наша первоочередная задача — избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости, искоренить системные дисбалансы, обеспечить устойчивое развитие экономики и динамику роста благосостояния граждан», — сказал Роман Головченко.

Палата представителей сегодня дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром. Он выступил перед парламентариями, ответил на их вопросы. В числе прочего депутаты интересовались перспективами взаимодействия с Россией. Премьер отметил, что возникающие в двусторонних отношениях вопросы решаются конструктивно.

Ранее «Терминал» писал, что американская нефть начала поступать на НПЗ Беларуси.