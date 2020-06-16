МЭА: спрос на нефть в 2021 году рекордно вырастет

Во вторник Международное энергетическое агентство (IEA) заявило, что хотя пандемия коронавируса в этом году вызвала сокращение мирового спроса на нефть, однако уже в следующем году можно ждать возвращения равновесия за счет сокращения добычи нефти крупнейшими производителями и рекордного восстановления спроса.

Пишет Market Watch.

В своем ежемесячном докладе о ситуации на рынке нефти EIA сообщило, что в этом году прогнозируется падение спроса на нефть в объеме 8,1 млн баррелей в день, что, правда, меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце. Зато уже в следующем, 2021 году, можно ожидать рекордного восстановления спроса более чем на 5,7 млн баррелей в день.

То, что спрос начал расти одновременно со снятием режима карантина по всему миру, прежде всего в таких крупнейших странах-потребителях, как Китай и Индия, уже заметно: в Китае спрос в апреле почти вернулся на тот уровень, что наблюдался годом ранее, а в Индии он начал демонстрировать рост в мае.

В своем докладе Агентство предупреждает, что восстановление спроса на нефть зависит от ряда факторов, таких как соблюдение ограничений на добычу нефти до конца июля странами-членами альянса ОПЕК и некоторыми другими нефтепроизводителями, и если ничто не изменит ситуацию в худшую сторону, то уже к концу второго полугодия 2020 года рынок нефти будет более устойчивым.

Эталонная марка по данным на 14:25 по Киеву повысилась на 2,14% до $40,57 за баррель, а американская сырая нефть выросла на 1,91% до $37,83. Обе марки выросли более чем на 20% за май, но все еще остаются намного ниже того уровня, что был в начале года.

Крайняя неопределенность на рынке, связанная с пандемией коронавируса и возможной второй его волной, а значит, и возможностью введения правительствами ограничений в экономике и общественной жизни, является пока главным фактором, влияющими на спрос на нефть.

Доклад IEA в июне подвергся коррекции с учетом прогноза Организации экономического сотрудничества и развития, которая оценила падение мирового ВВП в этом году на 6%, и рост на 5,2% в 2021 году. Почти половина мирового спроса на нефть зависит от глобальных транспортных потоков, которые под влиянием карантинных ограничений в этом году сократились на 27%, согласно данным французской обсерватории экономической конъюнктуры, а сфера промышленности, традиционно потребляющая почти четверть из объема нефтяных поставок, также сократилась, но чуть больше — на 30%.

Хотя спрос выше ожидаемого во время карантина побудил МЭА снизить прогнозируемое падение годового спроса на 500 тыс баррелей в день по сравнению с оценкой прошлого месяца, начавшееся восстановление потребления нефти и нефтепродуктов происходит неравномерно и, вероятно, останется таким в этом году, считает Агентство.

Ранее «Терминал» писал, что нефть слабо дорожает после роста более 2% накануне.