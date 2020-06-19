Провести конкурс на розроблення шельфу Чорного моря нині нереально — Коболєв

У зв’язку з проблемами, які мають місце на шельфі Чорного моря, можливою військовою агресією з боку Росії, несприятливим економічним кліматом і іншими об’єктивними проблемами, провести конкурс на розробку шельфу Чорного моря зараз нереально.

Про це голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив дискусії «Нафтогаз. Що далі?», передає кореспондент 112.ua.

«Ми глибоко переконані, що будь-який конкурс навіть із залученням «Нафтогазу», як сторони держави, як потенційного партнера навряд чи можна буде провести. Ми впевнені, що його неможливо буде провести. Ми як «Нафтогаз», пропонуємо підійти (до проекту на шельфі) інакше. Пропонуємо дозволити нам провести сейсміку, зменшити ризикованість цієї території і в будь-який момент, коли держава вирішить, що вона (територія) готова до конкурсу і є реальний попит, його можна провести. Нас залишити державним партнером. А не спочатку провести конкурс, витратити на це два роки, зрозуміти, що він не відбувся. І втратити два роки, протягом яких могли б проводитись роботи, які потрібно буде робити будь-якому переможцю», — заявив Коболєв.

За його словами, «Нафтогаз» як державна компанія, повинна стати тим інструментом, який «зменшить ризики потенційних партнерів, відкриє двері, в які, якщо буде бажання, хтось із зарубіжних партнерів зайде. Якщо не буде бажання, ми самі будемо вирішувати, що з цим робити».

У жовтні минулого року кабінет міністрів скасував результати конкурсу на розробку газового ділянки «Дельфін» на шельфі Чорного моря (площею 10 тис. кв. км). Конкурс на розробку ділянки «Дельфін» (за умовами передавався інвестору на 50 років) був оголошений 12 квітня 2019 року. У ньому взяли участь американська компанія Frontera Resources, Trident Acquisitions Corp, підконтрольна азербайджанської компанії SOCAR Caspian Drilling International Ltd, і Укрнафтобуріння Ігоря Коломойського і Віталія Хомутинника. Переможцем конкурсу стала Trident Acquisitions Corp, одним з акціонерів якої є колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов.