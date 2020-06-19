Провести конкурс на розроблення шельфу Чорного моря нині нереально — Коболєв

Обновлено: Июнь 19, 2020. Тэги: , , ,

Провести конкурс на розроблення шельфу Чорного моря нині нереально — Коболєв

У зв’язку з проблемами, які мають місце на шельфі Чорного моря, можливою військовою агресією з боку Росії, несприятливим економічним кліматом і іншими об’єктивними проблемами, провести конкурс на розробку шельфу Чорного моря зараз нереально.

Про це голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив дискусії «Нафтогаз. Що далі?», передає кореспондент 112.ua.

«Ми глибоко переконані, що будь-який конкурс навіть із залученням «Нафтогазу», як сторони держави, як потенційного партнера навряд чи можна буде провести. Ми впевнені, що його неможливо буде провести. Ми як «Нафтогаз», пропонуємо підійти (до проекту на шельфі) інакше. Пропонуємо дозволити нам провести сейсміку, зменшити ризикованість цієї території і в будь-який момент, коли держава вирішить, що вона (територія) готова до конкурсу і є реальний попит, його можна провести. Нас залишити державним партнером. А не спочатку провести конкурс, витратити на це два роки, зрозуміти, що він не відбувся. І втратити два роки, протягом яких могли б проводитись роботи, які потрібно буде робити будь-якому переможцю», — заявив Коболєв.

За його словами, «Нафтогаз» як державна компанія, повинна стати тим інструментом, який «зменшить ризики потенційних партнерів, відкриє двері, в які, якщо буде бажання, хтось із зарубіжних партнерів зайде. Якщо не буде бажання, ми самі будемо вирішувати, що з цим робити».

У жовтні минулого року кабінет міністрів скасував результати конкурсу на розробку газового ділянки «Дельфін» на шельфі Чорного моря (площею 10 тис. кв. км). Конкурс на розробку ділянки «Дельфін» (за умовами передавався інвестору на 50 років) був оголошений 12 квітня 2019 року. У ньому взяли участь американська компанія Frontera Resources, Trident Acquisitions Corp, підконтрольна азербайджанської компанії SOCAR Caspian Drilling International Ltd, і Укрнафтобуріння Ігоря Коломойського і Віталія Хомутинника. Переможцем конкурсу стала Trident Acquisitions Corp, одним з акціонерів якої є колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов.

Автор:

(Всего статей: 8680)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: