«Дельфин» будет выставлен на СРП-конкурс двумя лотами — Опимах

Обновлено: Февраль 25, 2020. Тэги: ,

«Дельфин» будет выставлен на СРП-конкурс двумя лотами — Опимах

Конкурс по разработке на основании соглашений о разделе продукции (СРП) углеводородов на шельфе Черного моря будет объявлен по двум участкам.

«В настоящее время по результатам переговоров с геологами, потенциальными инвесторами, с теми, кто владеет геологической информацией, мы решили, что самой оптимальной конструкцией предложения шельфа будут именно два участка», — сказал глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах в ходе представления результатов работы службы в 2019 году в Киеве 24 февраля, пишет Энергореформа.

Речь, в частности, идет о «Северном Дельфине» и «Южном Дельфине» общей площадью 15 тыс. кв. км.»

«Терминал» писал, углеводородный участок «Дельфин» на шельфе Черного моря, СРП-конкурс по которому планируется объявить в марте 2020 года, может быть выставлен несколькими лотами.

«Мы надеемся разбить его на три или четыре лота. Это большой инвестиционный проект. Будем просить президента, премьер, чтобы они нам помогали, будем ездить, привлекать инвесторов», – сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на заседании профильного парламентского комитета 19 февраля, представляя отчет о первом полугодии работы Минэкоэнерго.

На публикацию в журнале «Терминал», получили экспертное мнение от доктора геологических наук Сергея Стовбы. 

«Это абсолютно неверное решение. Говорю это как специалист, изучающий геологию Черноморского шельфа и перспективы его нефтегазоносности более 20 лет. Геологические риски для поиска месторождений на акватории, осталась неоккупированную российскими захватчиками, слишком велики. Предварительное решение о конкурсе на большой участок было более взвешенным и правильным. ПАО «Укргаздобыча» очень хорошо подумать о целесообразности своего участия в тендере », — написал ученый.

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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