«Дельфин» будет выставлен на СРП-конкурс двумя лотами — Опимах

Конкурс по разработке на основании соглашений о разделе продукции (СРП) углеводородов на шельфе Черного моря будет объявлен по двум участкам.

«В настоящее время по результатам переговоров с геологами, потенциальными инвесторами, с теми, кто владеет геологической информацией, мы решили, что самой оптимальной конструкцией предложения шельфа будут именно два участка», — сказал глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах в ходе представления результатов работы службы в 2019 году в Киеве 24 февраля, пишет Энергореформа.

Речь, в частности, идет о «Северном Дельфине» и «Южном Дельфине» общей площадью 15 тыс. кв. км.»

«Терминал» писал, углеводородный участок «Дельфин» на шельфе Черного моря, СРП-конкурс по которому планируется объявить в марте 2020 года, может быть выставлен несколькими лотами.

«Мы надеемся разбить его на три или четыре лота. Это большой инвестиционный проект. Будем просить президента, премьер, чтобы они нам помогали, будем ездить, привлекать инвесторов», – сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на заседании профильного парламентского комитета 19 февраля, представляя отчет о первом полугодии работы Минэкоэнерго.

На публикацию в журнале «Терминал», получили экспертное мнение от доктора геологических наук Сергея Стовбы.

«Это абсолютно неверное решение. Говорю это как специалист, изучающий геологию Черноморского шельфа и перспективы его нефтегазоносности более 20 лет. Геологические риски для поиска месторождений на акватории, осталась неоккупированную российскими захватчиками, слишком велики. Предварительное решение о конкурсе на большой участок было более взвешенным и правильным. ПАО «Укргаздобыча» очень хорошо подумать о целесообразности своего участия в тендере », — написал ученый.