Цены на нефть поднялись на пятимесячный пик благодаря резкому падению запасов в США

Цены на нефть в среду выросли до самого высокого уровня с начала марта после того, как данные указали на резкое снижение запасов в США.

Передает Рейтер.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,48% до $45,53 за баррель к 13.30 по Киеву, на WTI — прибавили 2,71% до $42,83 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на 8,6 миллиона баррелей до 520 миллионов баррелей за неделю, завершившуюся 1 августа, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3 миллиона баррелей.

Официальные данные будут обнародованы позднее в среду.

Общее число умерших от COVID-19 в мире в среду превысило 700.000, согласно подсчетам Рейтер, при этом наиболее тяжелая ситуация наблюдается в США, Бразилии, Индии и Мексике.

Ранее «Терминал» писал, что текущий рост цен на нефть был прогнозируемым — Сапегин.