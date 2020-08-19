Кабмин изменил расчет себестоимости электроэнергии Энергоатома

Кабинет министров 19 августа внес изменения в положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в части определения себестоимости электроэнергии, произведенной НАЭК «Энерготаом».

Передает БизнесЦензор.

Как пояснил заместитель министра энергетики Юрий Бойко, изменения предлагается внести в постановление Кабмина о ПСО на рынке электроэнергии.

«Изменение касается одного слова пункта 9. С целью более корректного учета показателя себестоимости предлагается в формуле определения цены покрытия себестоимости использовать не полную, а производственную себестоимость. Таким образом мы сможем исключить те виды деятельности НАК «Энергоатом», которые не касаются к ффункционирования ПСО. В частности деятельность ТашлыкскоыйГАЭС, Александровской ГЭС и теплоснабжение городов-спутников», – сказал заместитель министра.

Ранее «Терминал» писал, что профсоюз «Энергоатома» 19 августа планирует акцию протеста в Киеве.