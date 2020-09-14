Міненерго та Держенергоефективності розробили проєкт Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року

Міністерство енергетики спільно з Держенергоефективності розробили розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року».

Інформує Міненерго.

Проєктом розпорядження передбачено:

визначення національної цілі з енергоефективності на 2030 рік;

схвалення Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року;

затвердження трирічного плану заходів з його реалізації у 2020-2022 роках.

До роботи над проєктом плану безпосередньо долучалися експерти Проєкту EU4Energy Governance.

Проєктом акту передбачено цілу низку секторальних та міжсекторальних заходів з підвищення енергоефективності (співфінансування енергоощадних заходів у житловому секторі, розвиток енергосервісу, санація будівель органів влади, широке впровадження енергоменеджменту, сертифікація енергоефективності будівель, розвиток електротранспорту та інфраструктури зарядних станцій, підвищення ефективності систем теплопостачання тощо).

Особливістю плану є необхідність підвищення енергоефективності не тільки в контексті кінцевого споживання енергії, але і на етапах виробництва та транспортування енергії.

Прийняття плану дозволить запровадити європейські механізми скорочення енергоспоживання, сприяти економії видатків на оплату енергоносіїв, зменшенню обсягу шкідливих викидів у довкілля, посиленню конкурентоспроможності економіки, масштабуванню бізнесу в сфері будівництва та суміжних галузях, використанню більш сучасних технологічних рішень.

Раніше «Термінал» писав, що Україна та Фінляндія розглядають можливості розширення співпраці у сфері енергоефективності та декарбонізації.