Міненерго зобов’язало Енергоатом активізувати роботу з будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива

Обновлено: Сентябрь 25, 2020. Тэги: , , ,

Міненерго зобов’язало Енергоатом активізувати роботу з будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива

Під головуванням в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець відбулася нарада за участі віце-президента Holtec International Ріаза Авана та керівництва НАЕК «Енергоатом», ініційована компанією Holtec International через порушення «Енергоатомом» контрактних умов в рамках проекту будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Повідомляє Міненерго.

«Будівництво ЦСВЯП є наймасштабнішим проєктом в галузі ядерної енергетики України. Із введенням власного сховища в експлуатацію Україна позбавиться монопольної залежності від Росії в контексті зберігання відпрацьованого ядерного палива. До того ж, наша держава, використовуючи власне сховище, зможе заощаджувати близько 200 млн доларів на рік, які зараз сплачуються Російській Федерації», – наголосила Ольга Буславець.

За чинним графіком, у грудні цього року перша черга сховища мала б бути запущена. І в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін запевнив, що графік буде дотримано. Водночас вказав на проблеми, що можуть суттєво вплинути на будівництво та завадити вчасному завершенню проєкту.

 Зокрема, для використання ЦСВЯП необхідно побудувати залізничні колії до сховища на ділянці лісу, яка перебуває в управлінні ДАЗВ. Для цього потрібно отримати дозвіл ДАЗВ, щоб прибрати дерева і «Укрзалізниця» мала змогу прокласти полотно. Такі роботи, з технічних причин, можуть проводитися лише у теплу пору року. На сьогодні це питання не вирішено.

 Цих проблем можна було б уникнути у разі залучення «Енергоатомом» представників Міненерго та Міндовкілля на засідання керівного комітету з будівництва ЦСВЯП, що до весни цього року проводився щомісяця.

 У результаті наради Міненерго надало низку доручень НАЕК «Енергоатом» щодо вчасного завершення будівництва сховища.

 Зокрема, «Енергоатом» зобов’язаний:

- активізувати роботу з реалізації проєкту;

- щотижнево звітувати про стан будівництва, наявні проблеми та статус їх вирішення;

- щотижнево надавати до Міненерго, Holtec International та АТ КІЕП звіти про стан розрахунків  у рамках реалізації проєкту;

- відновити участь представників Міненерго у засіданнях комітету;

- актуалізувати графік будівництва ЦСВЯП.

Раніше «Термінал» писав, що НАЕК «Енергоатом» передав документи до правоохоронних органів після перевірки будівництва ЦСВЯП.

Автор:

(Всего статей: 17596)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: