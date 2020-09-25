Міненерго зобов’язало Енергоатом активізувати роботу з будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива

Під головуванням в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець відбулася нарада за участі віце-президента Holtec International Ріаза Авана та керівництва НАЕК «Енергоатом», ініційована компанією Holtec International через порушення «Енергоатомом» контрактних умов в рамках проекту будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Повідомляє Міненерго.

«Будівництво ЦСВЯП є наймасштабнішим проєктом в галузі ядерної енергетики України. Із введенням власного сховища в експлуатацію Україна позбавиться монопольної залежності від Росії в контексті зберігання відпрацьованого ядерного палива. До того ж, наша держава, використовуючи власне сховище, зможе заощаджувати близько 200 млн доларів на рік, які зараз сплачуються Російській Федерації», – наголосила Ольга Буславець.

За чинним графіком, у грудні цього року перша черга сховища мала б бути запущена. І в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін запевнив, що графік буде дотримано. Водночас вказав на проблеми, що можуть суттєво вплинути на будівництво та завадити вчасному завершенню проєкту.

Зокрема, для використання ЦСВЯП необхідно побудувати залізничні колії до сховища на ділянці лісу, яка перебуває в управлінні ДАЗВ. Для цього потрібно отримати дозвіл ДАЗВ, щоб прибрати дерева і «Укрзалізниця» мала змогу прокласти полотно. Такі роботи, з технічних причин, можуть проводитися лише у теплу пору року. На сьогодні це питання не вирішено.

Цих проблем можна було б уникнути у разі залучення «Енергоатомом» представників Міненерго та Міндовкілля на засідання керівного комітету з будівництва ЦСВЯП, що до весни цього року проводився щомісяця.

У результаті наради Міненерго надало низку доручень НАЕК «Енергоатом» щодо вчасного завершення будівництва сховища.

Зокрема, «Енергоатом» зобов’язаний:

- активізувати роботу з реалізації проєкту;

- щотижнево звітувати про стан будівництва, наявні проблеми та статус їх вирішення;

- щотижнево надавати до Міненерго, Holtec International та АТ КІЕП звіти про стан розрахунків у рамках реалізації проєкту;

- відновити участь представників Міненерго у засіданнях комітету;

- актуалізувати графік будівництва ЦСВЯП.

Раніше «Термінал» писав, що НАЕК «Енергоатом» передав документи до правоохоронних органів після перевірки будівництва ЦСВЯП.