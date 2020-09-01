НАЕК «Енергоатом» передав документи до правоохоронних органів після перевірки будівництва ЦСВЯП

Наприкінці липня Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ініціювала внутрішню позапланову перевірку стану виконання робіт і загального будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).
Інформує Енергоатом.
Комісія здійснила вибіркову перевірку укладених угод – щодо їхньої відповідності вимогам чинного законодавства, з’ясувала правомочність укладання додаткових угод, проінспектувала стан та якість виконаних робіт і відповідність затвердженому плану-графіку тощо.
За підсумками проведеної роботи було виявлено низку суттєвих порушень, які містять ознаки кримінальних і адміністративних правопорушень. Зокрема, йдеться про порушення під час укладання додаткових угод, здійснення оплати за виконані роботи, загальний стан реалізованих підрядниками зобов’язань та інше.
З огляду на виявлені обставини Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» передало відповідні документи й узагальнені результати перевірки до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) для вивчення.
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