Рішення, яким відмовлено у задоволенні скарги на закриття справи «Роттердам+», не є остаточним та може бути оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС.

Про це пише пресслужба НАБУ.

Крім того, НАБУ подало скаргу на дії прокурора до в.о. Керівника САП та Генерального прокурора, і сподівається на ухвалення ними швидкого рішення.

Пресслужба пише, що НАБУ переконане, що крапку у справі «Роттердам+» має ставити суд за результатами змагального процесу. Будь-які рішення у цій справі за межами судового процесу не відповідають законним інтересам громадянського суспільства і держави.



Нагадуємо, 28 серпня 2020 року, попри те, що розслідування «Роттердам+» знаходилося на завершальній стадії, прокурор САП вирішив закрити справу. При тому, що за весь час розслідування він жодного разу не витребовував матеріали провадження для вивчення та не цікавився у слідства, чи дійсно вичерпані можливості доказування.

НАБУ наполягає на відновленні розслідування, що дозволить передати справу до суду для її оцінки неупередженими суддями і громадянським суспільством.

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