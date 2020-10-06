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Кабмин дал зеленый свет созданию вертикально интегрированной компании на базе Центренерго и государственных шахт

Обновлено: Октябрь 06, 2020. Тэги: , ,

Кабмин дал зеленый свет созданию вертикально интегрированной компании на базе Центренерго и государственных шахт

Кабмин решил согласиться с предложением межведомственной рабочей группы о создании акционерного общества с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО «Центрэнерго».

Соответствующее распоряжение №1215-р от 5 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Одной из составляющих этого плана является возврат шахт «ДТЭК Добропольеуголь» в государственное управление. Фонд государственного имущества до 7 октября 2020 года обязан предпринять меры для прекращения договора аренды целостного имущественного комплекса госпредприятия «Добропольеуголь», заключенного с ООО «ДТЭК Допропольеуголь», входящим в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

ФГИ и Минэнерго обязаны завершить процесс возвращения имущественного комплекса «Добропольеугля» в госсобственность до 25 января 2021 года.

При этом ДТЭК обязан погасить задолженность по арендной плате и пене за весь срок действия договора, обеспечить компенсацию амортизационного фонда за счет движимого имущества ООО «ДТЭК Добропольеуголь» и зафиксировать отказ от права на получение компенсации всех неотъемлемых улучшений, выполненных во время действия договора аренды.

Дальше специальная комиссия в составе представителей Минэнерго, Фонда государственного имущества и ПАО «Центрэнерго» должна до конца года провести инвентаризацию и аудита государственных угледобывающих предприятий, определив перечень эффективных шахт установленной производственной мощностью не более 4,2 млн тонн угля марки «Г» в год, имущество которых может быть внесено в уставный капитал общества, которое будет создан на базе «Центрэнерго».

До 31 марта 2021 года эта комиссия обязана внести на рассмотрение Кабмина проект решения о создании акционерного общества, в уставный капитал которого будут переданы корпоративные права ПАО «Центрэнерго» и имущество государственных шахт.

При этом Минэнерго и «Центрэнерго» обязаны до 25 января 2021 года содействовать обеспечению «непрерывного производственного цикла работы шахт государственного предприятия «Добропольеуголь» по добыче угля в объеме в соответствии с установленными производственными мощностями».

По оценкам правительства, создание вертикально-интегрированной компании повысит шансы на успешную приватизацию «Центрэнерго», запланированную на середину 2021 года.

Ранее «Терминал» писал, что Центренерго розгляне можливість приєднання шахт після їх аудиту.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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