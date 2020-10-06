Укренерго отримає 26 мільярдів збитку за наступні 4 роки – Мінфін

Обновлено: Октябрь 06, 2020. Тэги: , ,

Укренерго отримає 26 мільярдів збитку за наступні 4 роки – Мінфін

У 2020-2023 роках збитки НЕК «Укренерго» перевищать 26 мільярдів гривень. Про це Міністерство фінансів зазначає у звіті про фіскальні ризики, який додається до проєкту закону «Про державний бюджет на 2021 рік».

Інформує Економічна правда.

За розрахунками Мінфіну в 2020 році збитки НЕКу перевищать 15,1 млрд грн, в 2021 році – 3,5 млрд грн, в 2022 році – 4,6 млрд грн, а в 2023 році – 3,1 млрд грн.

Міністерство фінансів здійснювало моделювання за трьома сценаріями (базовий, стресовий та оптимістичний). Незалежно від розглянутих у моделі сценаріїв, за умов діючих на ринку електроенергії тарифів, які не у повному обсязі покривають витрати, пов’язані з виконанням «Укренерго» спеціальних обов’язків, у 2020 році очікується збиткова діяльність компанії.

Оптимістичний сценарій передбачає отримання прибутку в 2021-2023 роках.

«Під час моделювання діяльності «Укренерго» за оптимістичним сценарієм враховано очікування компанії щодо обсягів та цін реалізації продукції, які дозволять забезпечити прибуткову діяльність у 2021 – 2023 роках», — зазначається у звіті.

За діючих умов функціонування «Укренерго» на ринку електроенергії у 2020 році, та за умов базового і стресового сценаріїв у 2021 – 2023 роках прогнозується збиткова діяльність компанії, що негативно відобразиться на обсягах сплати до державного бюджету сум відповідних платежів.

Раніше «Термінал» писав, що Укренерго у 2021 році планує інвестувати у розвиток мереж більше 7 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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