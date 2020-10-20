Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти на 6%

Обновлено: Октябрь 20, 2020. Тэги: ,

Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти на 6%

Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти на 6% — до 8,984 млн б/с с 8,479 млн б/с в июле, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

При этом в годовом выражении показатель сократился на 8,2%, пишет «Investing.com».

Объем экспорта поднялся в августе на 4,1% — до 5,968 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 5,734 млн б/с в июле. Между тем сокращение относительно августа 2019 года составило 13,3%.

Ирак в августе уменьшил экспорт нефти на 5,4% относительно предшествующего месяца и на 25,9% за год — до 3,023 млн б/с. Добыча в стране упала на 12,3% в помесячном выражении и на 23% в годовом, составив 3,578 млн б/с.

Добыча нефти в Венесуэле увеличилась до 396 тыс. б/с против 392 тыс. б/с в июле. Годом ранее показатель составлял 933 тыс. б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в августе сократили добычу нефти на 5,3% — до 10,406 млн б/с по сравнению с 10,984 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель упал на 16,3%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в августе составлял 2,908 млн б/с против 3,243 млн б/с месяцем ранее (снижение на 10,3%) и 2,727 млн б/с в том же месяце 2019 года (повышение на 6,6%).

«Терминал» писал, Министерство финансов Саудовской Аравии при формировании бюджета на ближайшие три года исходит из цены нефти в районе $50 за баррель, свидетельствуют результаты анализа Goldman Sachs, изучившего финансовый план.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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