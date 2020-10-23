Гірникам шахти «Надія» виплатили заборговану зарплату

Міністерство енергетики спрямувало ПрАТ «Шахта «Надія» кошти у сумі 51 млн грн, на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства.

Повідомляє Міненерго.

Гроші вже надійшли на рахунки шахтарів.

Колектив шахти «НАДІЯ» висловив вдячність Міністерству енергетики на чолі з Ольгою Буславець за підтримку та допомогу у вирішенні всіх проблемних питань.

Це стало можливим після того, як Верховна Рада підтримала зміни до Держбюджету-2020 для погашення заборгованості із заробітної плати перед гірниками «Надії».

Раніше Термінал писав, що затверджено порядок використання коштів на погашення заборгованості перед шахтарями «Надії».