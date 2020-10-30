Регулятор визначився з тарифом Укренерго на 2021 рік

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує встановити тариф Укренерго на передачу електроенергії на 2021 рік на рівні приблизно 340 грн за МВт-год.

Про це заявив глава НКРЕКУ Валерій Тарасюк в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми нормально попрацювали з Укренерго, і зараз у нас спільна думка, що можна вкластися в тариф приблизно в 340 грн/МВт-год. Тому від імені комісії я хочу сказати: якщо підвищення і буде, то відносно незначне», — зазначив Тарасюк.

За словами глави НКРЕКП, значне підвищення тарифу на передачу електроенергії є економічно недоцільним.

У Комісії вважають, що підвищення тарифу не є розумним з точки зору споживачів – це стане великим навантаженням на промисловість, що може зробити її неконкурентоспроможною на зовнішніх ринках.

Однак, глава НКРЕКП зазначив, що прогнозований на 2021 рік тариф на передачу можливий, зокрема, за умови покриття мінімум 20% зеленого тарифу з бюджету, як це передбачено законом про умови підтримки відновлюваної енергетики.

«Ми маємо два розрахунки: при покритті 20% і 30% зеленого тарифу з бюджету. Тариф на передачу в будь-якому випадку збільшувати ще не потрібно. Його буде вистачати повністю, щоб 100% обслуговувати зелену генерацію. При бюджетному покритті зелених, наприклад, на 30%, взагалі можна не знижувати тариф на передачу», – пояснив Тарасюк.

Також в НКРЕКП сподіваються, що стабілізувати ситуацію допоможе вихід ДП «Гарантований покупець» і НАЕК «Енергоатом» на ринок двосторонніх договорів. Таким чином, за словами глави регулятора, «обсяг небалансів зменшиться, ринок буде оздоровлюватися, і грошей вистачатиме».

«Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на своєму засіданні схвалила проєкт постанови «Про внесення Змін до Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами».

