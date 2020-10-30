Регулятор визначився з тарифом Укренерго на 2021 рік

Обновлено: Октябрь 30, 2020. Тэги: , ,

Регулятор визначився з тарифом Укренерго на 2021 рік

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує встановити тариф Укренерго на передачу електроенергії на 2021 рік на рівні приблизно 340 грн за МВт-год.

Про це заявив глава НКРЕКУ Валерій Тарасюк в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми нормально попрацювали з Укренерго, і зараз у нас спільна думка, що можна вкластися в тариф приблизно в 340 грн/МВт-год. Тому від імені комісії я хочу сказати: якщо підвищення і буде, то відносно незначне», — зазначив Тарасюк.

За словами глави НКРЕКП, значне підвищення тарифу на передачу електроенергії є економічно недоцільним.

У Комісії вважають, що підвищення тарифу не є розумним з точки зору споживачів – це стане великим навантаженням на промисловість, що може зробити її неконкурентоспроможною на зовнішніх ринках.

Однак, глава НКРЕКП зазначив, що прогнозований на 2021 рік тариф на передачу можливий, зокрема, за умови покриття мінімум 20% зеленого тарифу з бюджету, як це передбачено законом про умови підтримки відновлюваної енергетики.

«Ми маємо два розрахунки: при покритті 20% і 30% зеленого тарифу з бюджету. Тариф на передачу в будь-якому випадку збільшувати ще не потрібно. Його буде вистачати повністю, щоб 100% обслуговувати зелену генерацію. При бюджетному покритті зелених, наприклад, на 30%, взагалі можна не знижувати тариф на передачу», – пояснив Тарасюк.

Також в НКРЕКП сподіваються, що стабілізувати ситуацію допоможе вихід ДП «Гарантований покупець» і НАЕК «Енергоатом» на ринок двосторонніх договорів. Таким чином, за словами глави регулятора, «обсяг небалансів зменшиться, ринок буде оздоровлюватися, і грошей вистачатиме».

«Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на своєму засіданні схвалила проєкт постанови «Про внесення Змін до Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами».

Автор:

(Всего статей: 9277)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: