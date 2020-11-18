Финляндия выделяет более 33 млн евро для проектов возобновляемой энергии

Обновлено: Ноябрь 18, 2020. Тэги: ,

Финляндия выделяет более 33 млн евро для проектов возобновляемой энергии

Правительство Финляндии выделило 33,2 млн евро семи крупным проектам по возобновляемой энергии.

Об этом сообщает министерство занятости и экономики страны, пишет АНГИ.

«Семь проектов, которые сейчас получают поддержку — это собственные, тщательно отобранные проекты компаний. Это новые инновационные демонстрационные проекты, которые, как ожидается, будут скопированы и станут служить моделью для других. Эта форма поддержки будет оставаться актуальной, хотя дополнительное финансирование может поступать из фондов ЕС по восстановлению экономики в период пандемии коронавируса», — сказала министр экономики Мика Линтиля.

Три проекта связаны с биогазом для транспорта, один — с производством тепла с помощью биогаза, три других — с технологией тепловых насосов и переработкой биометана.

Поддерживаемые проекты: строительство биогазовой установки Gasum Oy и Oulun Energia Oy в Оулу (около 7 944 000 евро), строительство биогазовой установки Adven Oy в Юуука (1 646 000), строительство биогазовой установки BioGPaimio Oy, использующей сельскохозяйственную биомассу в Паймио (2 426 000), расширение биогазовой установки Envor Pori Oy в Пори (2 577 000), интеграции решения Adven Oy с тепловым насосом для завода солода в Лахти Viking Malt Oy (3 252 000), строительства геотермальной тепловой станции Helen Oy в Хельсинки (5 892 000) и Veolia Services Suomi Oy на строительство завода по очистке биометана в Аанекоски (9 468 000 евро).
В бюджете 2021 года запланировано 60 млн евро на поддержку демонстрационных проектов в области новых технологий.

«Терминал» ранее писал,Финляндия готова делиться с Украиной знаниями в сфере возобновляемой энергетики — Ниинистё.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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