Норвежская компания DNV GL перестала обслуживать суда Северного потока-2

Норвежская компания DNV GL из-за санкций отказалась от оказания услуг, связанных с морскими судами.



Об этом пишет РБК.

Крупнейшее в мире классификационное общество, норвежская организация DNV GL не отказывалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2» после завершения его строительства, уточнили РБК в DNV GL. Ранее российские СМИ сообщили со ссылкой на DNV GL, что компания прекратила обслуживать «Северный поток-2» и, в частности, отказалась от его сертификации.«DNV GL не принимала решения об отказе сертифицировать трубопроводную систему Nord Stream 2», — сообщил РБК официальный представитель DNV.В DNV пояснили, что компания проанализировала новую интерпретацию Госдепартамента США относительно сферы действия существующих санкций против «Северного потока-2» и пришла к выводу, что под санкции подпадают верификационные услуги DNV, относящиеся к судам и оборудованию на этих судах, обслуживающих проект. Поэтому DNV GL прекратила оказывать такие услуги. Однако компания не отказалась от предоставления услуг, относящихся к трубам «Северного потока-2».

20 октября Госдепартамент расширил интерпретацию «предоставления судов» из закона о санкциях в отношении Nord Stream 2, заявив, что под наказуемую деятельность подпадают и действия компаний, предоставляющих различные услуги для таких судов (например, услуги по дооборудованию или модернизации либо финансирование таких работ). Ведомство отвело компаниям 30 дней на то, чтобы свернуть запрещенную деятельность.

Владелец Nord Stream 2 («Газпром») привлек DNV GL к верификации безопасности и целостности газопровода «Северный поток-2» в соответствии с разработанным компанией техническим стандартом DNVGL-OS-F101. Работа DNV включала наблюдение за тестированием и подготовкой оборудования, используемого на судах при установке труб. Кроме того, норвежская компания должна выдать сертификат соответствия в отношении газопровода после удовлетворительного завершения его строительства. Без этого свидетельства трубопровод не сможет начать работу.Американские законодатели собираются распространить санкции непосредственно на услуги по сертификации «Северного потока-2», что грозит поставить крест на проекте. Однако соответствующий законопроект будет принят не раньше декабря и окончательно не ясно, какие санкции туда войдут.

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