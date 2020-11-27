Норвежская компания DNV GL перестала обслуживать суда Северного потока-2

Норвежская компания DNV GL из-за санкций отказалась от оказания услуг, связанных с морскими судами.
Об этом пишет РБК.
20 октября Госдепартамент расширил интерпретацию «предоставления судов» из закона о санкциях в отношении Nord Stream 2, заявив, что под наказуемую деятельность подпадают и действия компаний, предоставляющих различные услуги для таких судов (например, услуги по дооборудованию или модернизации либо финансирование таких работ). Ведомство отвело компаниям 30 дней на то, чтобы свернуть запрещенную деятельность.
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