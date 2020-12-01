ОГТСУ впроваджує механізм контролю за використанням тарифних коштів облгазів

ОГТСУ переконана, що підвищення тарифів, для компаній-боржників має відбуватися із одночасним запровадженням дієвого механізму контролю використання коштів.



Підвищення тарифів не є гарантією їх цільового використання у майбутньому та не запобігає подальшому утворенню боргів, пише пресслужба ОГТСУ.

«25 листопада 2020 року НКРЕКП схвалила проєкти постанов про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для 22 Операторів газорозподільних систем (ОГРМ або облгазів). З 01 січня 2021 року тарифи 20 з 22 ОГРМ планується підвищити. Дванадцять з цих ОГРМ є боржниками ОГТСУ, які не розраховуються за відібраний природний газ, створюючи негативні небаланси. ОГТСУ підтримує встановлення прозорих тарифів, які відповідають обґрунтованим витратам ОГРМ, але наголошує, що підвищення для компаній-боржників має відбуватися із одночасним запровадженням дієвого механізму контролю використання коштів. В іншому випадку, підвищення тарифів не є гарантією їх цільового використання у майбутньому та не запобігає подальшому утворенню боргів перед ОГТСУ», — йдеться у повідомленні.

Компанія пропонує реалізовувати перегляд тарифів для ОГРМ, які мають заборгованість перед ОГТСУ, при дотриманні наступних умов: повний розрахунок з ОГТСУ за раніше відібраний природний газ з газотранспортної системи в обсязі, передбаченому у тарифі відповідного облгазу за попередній період; та впровадження спеціальних розподільчих рахунків з автоматичним розщепленням грошових надходжень за послуги ОГТСУ та ОГРМ (як передбачає законопроєкт №3800).Сукупна заборгованість Операторів газорозподільчих мереж (облгазів) перед Оператором ГТС України (ОГТСУ) за відібраний технологічний газ з системи магістральних газопроводів (негативні небаланси) станом на жовтень склала 967 млн грн, що на 5% менше аналогічного показника за вересень 2020 року.

«Термінал» писав, сукупна заборгованість Операторів газорозподільчих мереж (облгазів) перед Оператором ГТС України (ОГТСУ) за відібраний технологічний газ з системи магістральних газопроводів (негативні небаланси) станом на жовтень склала 967 млн грн, що на 5% менше аналогічного показника за вересень 2020 року.