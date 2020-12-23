В Дании раскрыли сроки начала работ «Фортуны» по «Северному потоку-2»

Трубоукладочная баржа «Фортуна» с 15 января 2021 года планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании.

Такая информация представлена в уведомлении государственного морского управления для мореплавателей, пишет АНГИ.

Помогать ей в этом будут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения, говорится в документе. О том, что «Балтийский исследователь» ранее сопровождал «Фортуну», сообщалось неоднократно, однако «Мурман» впервые фигурирует в качестве судна, которое примет участие в строительстве газопровода.

Участок протяженностью около 147 км пролегает к югу от датского острова Борнхольм и должен быть соединен с секцией в водах Германии.

«Терминал» писал, Энергетическое агентство Дании (DEA)выдало оператору Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2″на континентальном шельфе. Об этом сообщает Датский регулятор в четверг, 1 октября.