В Дании раскрыли сроки начала работ «Фортуны» по «Северному потоку-2»

Обновлено: Декабрь 23, 2020. Тэги: , ,

В Дании раскрыли сроки начала работ «Фортуны» по «Северному потоку-2»

Трубоукладочная баржа «Фортуна» с 15 января 2021 года планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании.

Такая информация представлена в уведомлении государственного морского управления для мореплавателей, пишет АНГИ.

Помогать ей в этом будут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения, говорится в документе. О том, что «Балтийский исследователь» ранее сопровождал «Фортуну», сообщалось неоднократно, однако «Мурман» впервые фигурирует в качестве судна, которое примет участие в строительстве газопровода.

Участок протяженностью около 147 км пролегает к югу от датского острова Борнхольм и должен быть соединен с секцией в водах Германии.

«Терминал» писал, Энергетическое агентство Дании (DEA)выдало оператору Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2″на континентальном шельфе. Об этом сообщает Датский регулятор в четверг, 1 октября.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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