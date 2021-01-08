Укрэнерго: 16 января состоится обсуждение повышения тарифов на передачу электроэнергии

НЭК «Укрэнерго» открыло обсуждение проекта повышения тарифа на передачу электроэнергии – в компании предлагают установить его на уровне 305,74 грн/МВт-ч с 1 апреля 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Обсуждение нового тарифа запланировано на 16 января.

Таким образом, «Укрэнерго» предлагает повысить тариф на 4%. Нынешний тариф на передачу электроэнергии установлен на уровне 293,93 грн/МВт-ч (без ПДВ) и действует с 1 января 2021 года

На сайте компании сообщается, что предстоящее повышение тарифа вызвано возрастанием финансовых расходов компании на 1,231 млрд грн на обслуживание банковских кредитов, которые будут привлечены для погашения задолженности НЭК перед ГП «Гарантированный покупатель».

«Терминал» писал, кабинет министров Украины на заседании (28 декабря 2020) продлил срок действия спецзобовьязання на рынке электроэнергии для населения, установив цену в размере 1,68 грн за 1 кВт-ч.