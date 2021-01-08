Укрэнерго: 16 января состоится обсуждение повышения тарифов на передачу электроэнергии

Обновлено: Январь 08, 2021. Тэги: , ,

Укрэнерго: 16 января состоится обсуждение повышения тарифов на передачу электроэнергии

НЭК «Укрэнерго» открыло обсуждение проекта повышения тарифа на передачу электроэнергии – в компании предлагают установить его на уровне 305,74 грн/МВт-ч с 1 апреля 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Обсуждение нового тарифа запланировано на 16 января.

Таким образом, «Укрэнерго» предлагает повысить тариф на 4%. Нынешний тариф на передачу электроэнергии установлен на уровне 293,93 грн/МВт-ч (без ПДВ) и действует с 1 января 2021 года

На сайте компании сообщается, что предстоящее повышение тарифа вызвано возрастанием финансовых расходов компании на 1,231 млрд грн на обслуживание банковских кредитов, которые будут привлечены для погашения задолженности НЭК перед ГП «Гарантированный покупатель».

«Терминал» писал, кабинет министров Украины на заседании (28 декабря 2020) продлил срок действия спецзобовьязання на рынке электроэнергии для населения, установив цену в размере 1,68 грн за 1 кВт-ч.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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