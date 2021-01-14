Нафтогаз запустив у роботу перше родовище газу щільних порід

Обновлено: Январь 14, 2021. Тэги: , , ,

Нафтогаз запустив у роботу перше родовище газу щільних порід

Група Нафтогаз запустила в дослідно-промислову розробку перше родовище газу щільних порід (центрально-басейнового типу) – Святогірське. Сьогодні компанія розпочала подачу у систему магістральних газопроводів видобутого на цій ділянці природного газу.

Інформує Укргазвидобування.

Початок роботи Святогірського родовища став можливим після завершення будівництва сучасної інфраструктури: установки комплексної підготовки газу (УКПГ) з максимальною добовою продуктивністю 1 млн куб. м газу, а також газопроводу довжиною 26 кілометрів.

Наразі до нової інфраструктури уже під’єднали три пошуково-розвідувальні свердловини. Для отримання газу з них Нафтогаз залучив новітні технології і фахівців міжнародного рівня.

Для подальшого розкриття потенціалу родовища компанія провела широкоазимутальні 3D-сейсмічні дослідження. Наразі, з використанням цих даних, ведеться буріння ще однієї свердловини у так званий «sweet spot» – місце найбільш можливої концентрації газу. За результатами буде прийматися рішення щодо подальшої програми освоєння родовища.

Читайте у Термналі: Нафтогаз выкупит Юзовское месторождение и нарастит добычу газа.

Автор:

(Всего статей: 17778)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: