Нафтогаз запустив у роботу перше родовище газу щільних порід

Група Нафтогаз запустила в дослідно-промислову розробку перше родовище газу щільних порід (центрально-басейнового типу) – Святогірське. Сьогодні компанія розпочала подачу у систему магістральних газопроводів видобутого на цій ділянці природного газу.
Інформує Укргазвидобування.
Початок роботи Святогірського родовища став можливим після завершення будівництва сучасної інфраструктури: установки комплексної підготовки газу (УКПГ) з максимальною добовою продуктивністю 1 млн куб. м газу, а також газопроводу довжиною 26 кілометрів.
Наразі до нової інфраструктури уже під’єднали три пошуково-розвідувальні свердловини. Для отримання газу з них Нафтогаз залучив новітні технології і фахівців міжнародного рівня.
Для подальшого розкриття потенціалу родовища компанія провела широкоазимутальні 3D-сейсмічні дослідження. Наразі, з використанням цих даних, ведеться буріння ще однієї свердловини у так званий «sweet spot» – місце найбільш можливої концентрації газу. За результатами буде прийматися рішення щодо подальшої програми освоєння родовища.
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