Кабмін опублікував постанову з граничною ціною на газ для населення

Уряд України опублікував постанову про встановлення граничної ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Відповідну постанову №25 від 18 січня 2021 року опублікували на Урядовому порталі.

Обмеження ціни на газ для населення було запроваджене шляхом розширення карантинної постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

«Установити з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 р. граничну ціну на природний газ за договорами поставки між побутовими споживачами і постачальниками, зокрема, постачальником «останньої надії», на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ, плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи)», – йдеться в тексті постанови.

Кабмін вніс природний газ до переліку соціально значущих товарів, затверджених постановою №341 від 22 квітня 2020 року.

Зокрема, уряд розширив постанову №809 від 30 вересня 2015 року, яка затверджувала порядок відбору постачальника «останньої надії», що зобов’язує його не перевищувати встановленої в лютому-березні 2021 року постановою №1236 граничної ціни продажу газу.

«Термінал» писав, цьому передувало засідання уряду 18 січня, на якому було ухвалено відповідне рішення.

Міністерство енергетики України пропонує з 1 лютого на рік обмежити ціну газу для «вразливих споживачів». До цієї категорії віднесено все населення на основі формули «хаб мінус».