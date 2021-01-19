Кабмін опублікував постанову з граничною ціною на газ для населення

Обновлено: Январь 19, 2021. Тэги: , ,

Кабмін опублікував постанову з граничною ціною на газ для населення

Уряд України опублікував постанову про встановлення граничної ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Відповідну постанову №25 від 18 січня 2021 року опублікували на Урядовому порталі.

Обмеження ціни на газ для населення було запроваджене шляхом розширення карантинної постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

«Установити з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 р. граничну ціну на природний газ за договорами поставки між побутовими споживачами і постачальниками, зокрема, постачальником «останньої надії», на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ, плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи)», – йдеться в тексті постанови.

Кабмін вніс природний газ до переліку соціально значущих товарів, затверджених постановою №341 від 22 квітня 2020 року.

Зокрема, уряд розширив постанову №809 від 30 вересня 2015 року, яка затверджувала порядок відбору постачальника «останньої надії», що зобов’язує його не перевищувати встановленої в лютому-березні 2021 року постановою №1236 граничної ціни продажу газу.

«Термінал» писав, цьому передувало засідання уряду 18 січня, на якому було ухвалено відповідне рішення.

Міністерство енергетики України пропонує з 1 лютого на рік обмежити ціну газу для «вразливих споживачів». До цієї категорії віднесено все населення на основі формули «хаб мінус».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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