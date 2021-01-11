Міненерго пропонує знизити ціну газу для «вразливих споживачів»

Міністерство енергетики України пропонує з 1 лютого на рік обмежити ціну газу для «вразливих споживачів». До цієї категорії віднесено все населення на основі формули «хаб мінус».

Про це йдеться в проєкті постанови, з якою ознайомилися Українські Новини.

З такою ініціативою виступив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

В Міненерго пропонують газ для постачання населенню продавати «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а не як раніше НАК «Нафтогаз України». НАК можна буде використовувати лише для продажу газу як постачальнику останньої надії.

Категорія «вразливі споживачі» визначатиметься за наступними критеріями:

1) висока залежність від негативних результатів на ринку природного газу внаслідок значних коливань цін;

2) соціально-демографічний стан – вік, освіта, місце проживання;

3) складність сприйняття інформації на ринку природного газу, часто пов’язана зі складним маркетингом постачальників природного газу;

4) необхідність доступу до мережі Інтернет для отримання інформації, необхідної для прийняття рішень;

5) рівень платоспроможності;

6) обмежена можливість здійснити усвідомлений і компетентний вибір істотних умов угоди через особливості функціонування ринку природного газу.

«З огляду на критерії, вразливими споживачами природного газу є всі побутові споживачі», — йдеться в документі.

Фіксовану ціну пропонується встановити з 1 лютого 2021 року строком на 1 рік.

За основу пропонується взяти середньоарифметичну фактичну ціну (End of Day) газу на 2021 рік (Year-Ahead) на німецькому хабі (NCG) (за інформацією біржі Powernext / EEX за листопад 2020 року).

Торгова надбавка постачальника визначена в розмірі 2,5%. Саме з цією надбавкою ціна буде вважатися граничною.

«З метою захисту вразливих категорій споживачів від можливих зловживань з боку постачальників природного газу встановити, що з 1 лютого 2021 року природний газ вразливим споживачам поставляється за граничною ціною, визначеною відповідно до п. 7.4″, – йдеться в проєкті постанови.

Пункт 7.4 виглядає так: «Ціна постачання природного газу вразливим споживачам визначається за формулою: Ціна визначена за формулою «хаб мінус» (п. 7.3.) + 2,5% торговельна надбавка (націнка) постачальника».

Для отримання газу за встановленою ціною постачальники повинні будуть відкрити спеціальні рахунки умовного зберігання (ескроу), через які й буде проходити розрахунок споживачів. Це пропонується зробити, щоб забезпечити стабільність розрахунків постачальників газу з «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогазом».

Споживач газу може відмовитися від покупки газу за вказаною ціною, наприклад, у випадку наявності на ринку більше вигідної пропозиції. Для цього він повинен буде звернутися до свого постачальника газу з проханням виключити його з категорії вразливих споживачів.