Кабмін вніс електроенергію в список соціально значущих товарів

Кабінет міністрів України вніс електроенергію в список соціально значущих товарів для держрегулювання, затверджених постановою №341 від 22 квітня 2020 року.

Відповідне рішення міститься в постанові №64 від 1 лютого 2021 року «Питання надання компенсації деяким категоріям споживачів е / е», текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

«Перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 39, ст. 1273), доповнити абзацом такого змісту: «Електрична енергія», — йдеться у повідомленні.

Раніше, 18 січня 2021 року Кабмін вніс до переліку соціально значущих товарів природний газ, щоб мати можливість встановити граничну ціну на нього на період карантину.

«Термінал» писав, Україна починає імпорт електроенергії з Росії.