ДТЕК назвав причини зростання аварійності на енергоблоках ТЕС

ДТЕК скорочує витрати на ремонти й інвестиції в основне обладнання всіх видів генерації через кризу на ринку електроенергії.

У компанії переконані в необхідності аналізу фундаментальних причин такої ситуації на ринку, пише пресслужба ДТЕК.

«Поточна криза на ринку електроенергії – це наслідок фундаментальних економічних помилок по адміністративному втручанню в ціноутворення і спотворення європейських принципів регулювання, допущені протягом 2019-2021 рр.», — йдеться у повідомленні.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тимченка, компанія вимушено знизила інвестиції в фонди теплової енергетики у 2 рази протягом останніх двох років, що призвело до зростання коефіцієнта аварійності.

Однією з головних причин кризи компанія називає фінансовий дефіцит галузі в розмірі 50 млрд гривень з моменту запуску нової моделі ринку.

«На результати видобутку вугілля, і, відповідно, наповнюваність складів на ТЕС також негативно вплинув тимчасовий простій шахт в першій половині 2020 року через відсутність попиту українського вугілля і його заміщення імпортом електроенергії з Росії та Білорусі», – пояснюють в компанії.

«Термінал» писав, згідно з графіком виробництва, 7 енергоблоків (6 — Бурштинської ТЕС і 1 — Луганської ТЕС) поки що знаходяться в резерві.