ДІЯРУ втричі зменшила перевірки ядерних об’єктів через карантин

Протягом 2020 року, через карантинні заходи, які були запроваджені в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції у світі, Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) втричі зменшила кількість інспекційних перевірок ядерних об’єктів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в публічному звіті голови ДІЯРУ Григорія Плачкова, який було представлено під час засідання Колегії Держатомрегулювання, 18 лютого.

«У зв’язку із запровадженням карантинних заходів кількість інспекційних перевірок та обстежень знизилась у тричі», — йдеться в звіті.

Так, зокрема, із запланованих 5 інспекційних перевірок, запланованих на Запорізькій АЕС було проведено 4. На Рівненський АЕС із 7 перевірок було проведено 6. На Хмельницькій АЕС з 10 перевірок було проведено 6. На Південно-Українській АЕС з 7 перевірок було проведено 3.

«Інспекційні заходи переважно здійснювались на об’єктах високого ступеня ризику, у суб’єктів діяльності, які вперше подавали заяву на отримання ліцензії, у разі істотних змін умов здійснюваної», — йдеться в звіті.

Загалом, у 2020 році Держатомрегулювання (у т.ч. діяльності. територіальними органами) було проведено 134 інспекційні перевірки при запланованих 271. Крім того, було проведено 124 інспекційні обстеження (кількість обстежень, що були заплановані, Держатомрегулювання не наводить).

За результатами перевірок було складено 130 актів інспекційних перевірок, видано 92 обов’язкових до виконання приписів щодо усунення виявлених 248 порушень вимог законодавства у сфері використання ядерної енергії.

«Термінал» писав, ДІЯРУ не має підтвердження безпечності добудови енергоблоків ХАЕС.