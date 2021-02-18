ДІЯРУ втричі зменшила перевірки ядерних об’єктів через карантин

Обновлено: Февраль 18, 2021. Тэги: ,

ДІЯРУ втричі зменшила перевірки ядерних об’єктів через карантин

Протягом 2020 року, через карантинні заходи, які були запроваджені в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції у світі, Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) втричі зменшила кількість інспекційних перевірок ядерних об’єктів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в публічному звіті голови ДІЯРУ Григорія Плачкова, який було представлено під час засідання Колегії Держатомрегулювання, 18 лютого.

«У зв’язку із запровадженням карантинних заходів кількість інспекційних перевірок та обстежень знизилась у тричі», — йдеться в звіті.

Так, зокрема, із запланованих 5 інспекційних перевірок, запланованих на Запорізькій АЕС було проведено 4. На Рівненський АЕС із 7 перевірок було проведено 6. На Хмельницькій АЕС з 10 перевірок було проведено 6. На Південно-Українській АЕС з 7 перевірок було проведено 3.

«Інспекційні заходи переважно здійснювались на об’єктах високого ступеня ризику, у суб’єктів діяльності, які вперше подавали заяву на отримання ліцензії, у разі істотних змін умов здійснюваної», — йдеться в звіті.

Загалом, у 2020 році Держатомрегулювання (у т.ч. діяльності. територіальними органами) було проведено 134 інспекційні перевірки при запланованих 271. Крім того, було проведено 124 інспекційні обстеження (кількість обстежень, що були заплановані, Держатомрегулювання не наводить).

За результатами перевірок було складено 130 актів інспекційних перевірок, видано 92 обов’язкових до виконання приписів щодо усунення виявлених 248 порушень вимог законодавства у сфері використання ядерної енергії.

«Термінал» писав, ДІЯРУ не має підтвердження безпечності добудови енергоблоків ХАЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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