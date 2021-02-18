ГарПок продав на УЕБ майже всю виставлену «зелену» електроенергію

Державне підприємство «Гарантований покупець» 18 лютого 2021 року успішно продало 99 відсотків «зеленої» електроенергії, виставленої на аукціон. Торги відбулися на ТБ «Українська енергетична біржа».
Повідомляє ГарПок.
Підприємство запропонувало покупцям понад як 131 тисячу МВт•год базового та денного навантаження для окремих годин доби. Період постачання електроенергії – березень 2021. Покупцями «зеленої» електроенергії цього разу стали 12 компаній.
Таким чином, за результатами двох аукціонів на наступний місяць за двосторонніми договорами продано близько 268 тисяч МВт•год чистої електроенергії.
Середньозважена ціна реалізованої продукції склала 1537 грн/МВт•год.
Раніше Термінал писав, що Нафтогаз запропонував на УЕБ продукт, який передбачає оплату газу з відстрочкою в 45 днів.