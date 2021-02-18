УЕБ: Нафтогаз запропонував продукт, який передбачає оплату газу з відстрочкою в 45 днів

Дивізіон «Нафтогаз Трейдинг» вийшов на Українську енергетичну біржу з новим продуктом, який передбачає оплату газу з відстрочкою в 45 днів.

Така ініціатива з’явилася у зв’язку з запитами трейдерів, які зазнають труднощів з наявністю вільних коштів, пише пресслужба УЕБ.

Необхідною умовою для укладення договору з відстрочкою платежу є надання 100% покриття вартості договору у вигляді банківської гарантії.

Привабливі терміни оплати діють для угод з постачанням в поточному і наступному місяці. Наприклад, якщо поставка газу здійснюється з 1 по 31 березня, то оплата за ресурс має надійти до 14 травня.

«Ми уважно ставимося до запитів учасників ринку і намагаємося йти їм назустріч. В кінці минулого року багато компаній зазнавали труднощів з ліквідністю, тому з листопада 2020 року ми почали пропонувати продукт з післяплатою в 10 днів. Фінансова ситуація на ринку не покращилася, а через холоди потреба в газі тільки зросла. Сподіваємося, що наша пропозиція допоможе багатьом пережити цей складний період і виконати свої зобов’язання з постачання газу», — сказав директор дивізіону «Нафтогаз Трейдинг» Віллем Коппульс. Він додав також, що український ринок газу з кожним днем все більше прагне до європейських стандартів.

Нагадаємо, що з вересня 2020 року Українська енергетична біржа дала можливість учасникам ринку природного газу задовольняти короткострокову потребу в ресурсі в режимі 24/7: протягом дня з моментальним постачанням за кілька годин, а також — на наступний день.

Дивізіон «Нафтогаз Трейдинг» продав на Українській енергетичній біржі у 2020 році понад 1 млрд куб м газу, а з початку 2021 року — близько 0,5 млрд куб. м.

«Термінал» писав, протягом січня 2021 року на УЕБ було проведено 89 торгових сесій, за результатами яких у БЕТС та БЕТС «Electric Power» реалізовано різних видів енергоресурсів загальною вартістю 10,2 млрд грн (з ПДВ), що на 20,5% більше, ніж у січні 2020 року.

