УЕБ: Нафтогаз запропонував продукт, який передбачає оплату газу з відстрочкою в 45 днів

Обновлено: Февраль 18, 2021. Тэги: , , ,

УЕБ: Нафтогаз запропонував продукт, який передбачає оплату газу з відстрочкою в 45 днів

Дивізіон «Нафтогаз Трейдинг»  вийшов на Українську енергетичну біржу з новим продуктом, який передбачає оплату газу з відстрочкою в 45 днів.

Така ініціатива з’явилася у зв’язку з запитами трейдерів, які зазнають труднощів з наявністю вільних коштів, пише пресслужба УЕБ.

Необхідною умовою для укладення договору з відстрочкою платежу є надання 100% покриття вартості договору у вигляді банківської гарантії.

Привабливі терміни оплати діють для угод з постачанням в поточному і наступному місяці. Наприклад, якщо поставка газу здійснюється з 1 по 31 березня, то оплата за ресурс має надійти до 14 травня.

«Ми уважно ставимося до запитів учасників ринку і намагаємося йти їм назустріч. В кінці минулого року багато компаній зазнавали труднощів з ліквідністю, тому з листопада 2020 року ми почали пропонувати продукт з післяплатою в 10 днів. Фінансова ситуація на ринку не покращилася, а через холоди потреба в газі тільки зросла. Сподіваємося, що наша пропозиція допоможе багатьом пережити цей складний період і виконати свої зобов’язання з постачання газу», — сказав директор дивізіону «Нафтогаз Трейдинг» Віллем Коппульс. Він додав також, що український ринок газу з кожним днем все більше прагне до європейських стандартів.

Нагадаємо, що з вересня 2020 року Українська енергетична біржа дала можливість учасникам ринку природного газу задовольняти короткострокову потребу в ресурсі в режимі 24/7: протягом дня з моментальним постачанням за кілька годин, а також — на наступний день.

Дивізіон «Нафтогаз Трейдинг» продав на Українській енергетичній біржі у 2020 році понад 1 млрд куб м газу, а з початку 2021 року — близько 0,5 млрд куб. м.

«Термінал» писав, протягом січня 2021 року на УЕБ було проведено 89 торгових сесій, за результатами яких у БЕТС та БЕТС «Electric Power» реалізовано різних видів енергоресурсів загальною вартістю 10,2 млрд грн (з ПДВ), що на 20,5% більше, ніж у січні 2020 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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