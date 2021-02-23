Укренерго ремонтувало минулого року ЛЕП на 59 днів менше, завдяки ремонту під напругою

У 2020 році на лініях електропередачі 330 та 750 кВ під робочою напругою, без вимкнення ліній, було замінено 390 елементів на трьох магістральних ЛЕП. Завдяки цьому за рік планові вимкнення ліній для проведення ремонтних робіт було скорочено на 59 днів.

Про це написала пресслужба оператора.

Зокрема, вперше без відключення напруги були проведені роботи на ПЛ 750 кВ – замінено 4 ізолятори в підтримувальній ізолювальній підвісці на ПЛ 750 кВ Вінницька 750 – Західноукраїнська. Також протягом року проводились роботи під напругою на ПЛ 330 кВ Дністровська ГЕС – Кам’янець-Подільська (заміна 356 дистанційних розпірок) та на ПЛ 330 кВ Вінницька 330 – Бар (встановлення 30 вітрових зв’язків).

«У контексті підвищення вимог до надійності роботи мережі, якості послуг з передачі електроенергії в ринкових умовах, а також подальшої інтеграції енергосистеми до ENTSO-E, роботи під напругою стають все більш затребуваними. Така технологія дозволяє не обмежувати видачу потужності генерації при необхідності проведення ремонту на лінії, у тому числі термінового. Крім цього, ремонтуючи ЛЕП під напругою, ми зменшуємо кількість планових вимкнень протягом року, забезпечуємо надійність живлення споживачів, а також знижуємо втрати в електромережі», – зазначив Олексій Брехт, директор з експлуатації та розвитку мережі «Укренерго».



Читайте в «Терміналі» ще, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №3364-1-д щодо сертифікації оператора системи передачі «Укренерго» за моделлю ISO (Independent System Operator).

