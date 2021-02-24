Середній розмір пільги у січні 2021 року становив 1,1 тис. грн.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час форуму «Україна 30″. Інфраструктура.

Також вона поінформувала, що пільгами на послуги ЖКГ користуються 1,8 млн осіб, розмір знижки плати за послуги становить від 25% до 100% залежно від категорії пільговика.

Законом України „Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію” від 29.01.2021 № 1158-ІХ Мінсоцполітики передбачено бюджетну програму за КПКВК 2501410 „Компенсація у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в житлових будинках, в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, а також багатодітними, прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу” з обсягом видатків у сумі 1 400 000,0 тис. гривень.

Мінсоцполітики здійснено перерахування коштів для компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії в сумі 322 133,5 тис. грн (571,6 тис. осіб) за спожиту у січні електроенергію.

Крім того, в лютому 2021 року з метою соціального захисту найбільш вразливих категорій населення, зокрема дитячих будинків сімейного типу, в умовах підвищення цін і тарифів на енергоносії надано можливість дитячим будинкам сімейного типу отримувати житлову субсидію на увесь розмір опалюваної площі житлового приміщення.

Читайте в «Терміналі», заступник Міністра соцполітики заявив про рестарт програми житлових субсидій.