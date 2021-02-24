Пільгами на послуги ЖКГ користуються 1,8 млн осіб

Обновлено: Февраль 24, 2021. Тэги: , , ,

Пільгами на послуги ЖКГ користуються 1,8 млн осіб

Середній розмір пільги у січні 2021 року становив 1,1 тис. грн.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час форуму «Україна 30″. Інфраструктура.

Також вона поінформувала, що пільгами на послуги ЖКГ користуються 1,8 млн осіб, розмір знижки плати за послуги становить від 25% до 100% залежно від категорії пільговика.

Законом України „Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію” від 29.01.2021 № 1158-ІХ Мінсоцполітики передбачено бюджетну програму за КПКВК 2501410 „Компенсація у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в житлових будинках, в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, а також багатодітними, прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу” з обсягом видатків у сумі 1 400 000,0 тис. гривень.

Мінсоцполітики здійснено перерахування коштів для компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії в сумі 322 133,5 тис. грн (571,6 тис. осіб) за спожиту у січні електроенергію.

Крім того, в лютому 2021 року з метою соціального захисту найбільш вразливих категорій населення, зокрема дитячих будинків сімейного типу, в умовах підвищення цін і тарифів на енергоносії надано можливість дитячим будинкам сімейного типу отримувати житлову субсидію на увесь розмір опалюваної площі житлового приміщення.

Читайте в «Терміналі», заступник Міністра соцполітики заявив про рестарт програми житлових субсидій.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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