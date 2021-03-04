Трубоукладач «Академік Черський» приєднався до будівництва Nord Stream 2

Трубоукладач «Академік Черський» приєднується до трубоукладача «Фортуна» в будівництві морського газопроводу «Північний потік 2″, повідомила проектна компанія Nord Stream 2 AG на сайті морського управління Данії.

Передає Інтерфакс.

У коментарі Nord Stream 2 AG для журналістів говориться: «Трубоукладальне судно «Академік Черський» вийшло з Порту Вісмар і попрямувало в район Калінінграда для проведення ходових і передексплуатаційних випробувань. Після їх завершення судно приступить до трубоукладальних робіт у винятковій економічній зоні Данії. Nord Stream 2 AG направило необхідне повідомлення в морське управління Данії (DMA). Всі роботи будуть проводитися відповідно до отриманих дозволів».

В оновленому повідомленні Nord Stream 2 AG на сайті DMA йдеться, що роботи з укладання двох ниток «Північного потоку 2″ у виключній економічній зоні Данії планується провести до кінця вересня 2021 року.

Раніше Термінал писав, що добудова «Північного потоку-2″ буде черговим ударом по Україні — Зеленський.