Нафтогаз і Naphtha Israel Petroleum розглядають співпрацю щодо розвідки Чорного моря

Обновлено: Март 16, 2021. Тэги: , , ,

Нафтогаз і Naphtha Israel Petroleum розглядають співпрацю щодо розвідки Чорного моря

Нафтогаз розглядає можливість співпраці з новим міжнародним партнером – ізраїльською Naphtha Petroleum Corp. (TASE:NFTA).

Сторони вже підписали меморандум про взаєморозуміння щодо потенційної геологічної розвідки вуглеводнів в українській частині Чорного моря, пише пресслужба УГВ.

«Міжнародний досвід та іноземні інвестиції в українську геологічну розвідку та видобуток вуглеводнів сприятимуть розвитку стратегічних нафтогазових активів, які Уряд передав Нафтогазу минулого року. Компанія Naphtha є керуючою компанією та власником пайового інвестиційного фонду компанії Isramco Negev 2, LP, що має мажоритарні права на пайову участь у витратах на розробку й експлуатацію газового родовища Tamar потужністю 13 трлн куб. футів у східній частині Середземного моря разом з іншими власниками прав на пайову участь – компанією Chevron (оператор родовища) та компанією Delek Drilling»,  — зазначив  головний виконавчий директор Групи Нафтогаз Отто Ватерландер .

Відповідно до меморандуму про взаєморозуміння компанії домовились, що окрім Чорного моря вони також вивчатимуть можливості для співпраці в інших проєктах з розвідки та видобування вуглеводнів в Україні.

Читайте в «Терміналі» також, Нафтогаз і OMV Petrom почнуть аналіз можливостей щодо співпраці на перспективних нафтогазових ділянках в українській частині акваторії Чорного моря.В «Нафтогазі» нагадали, що OMV Petrom відкрила перспективне родовище Нептун (Neptun Deep, 50% в якому володіє Exxon) на шельфі Чорного моря в Румунії.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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