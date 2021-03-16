Нафтогаз і Naphtha Israel Petroleum розглядають співпрацю щодо розвідки Чорного моря

Нафтогаз розглядає можливість співпраці з новим міжнародним партнером – ізраїльською Naphtha Petroleum Corp. (TASE:NFTA).



Сторони вже підписали меморандум про взаєморозуміння щодо потенційної геологічної розвідки вуглеводнів в українській частині Чорного моря, пише пресслужба УГВ.

«Міжнародний досвід та іноземні інвестиції в українську геологічну розвідку та видобуток вуглеводнів сприятимуть розвитку стратегічних нафтогазових активів, які Уряд передав Нафтогазу минулого року. Компанія Naphtha є керуючою компанією та власником пайового інвестиційного фонду компанії Isramco Negev 2, LP, що має мажоритарні права на пайову участь у витратах на розробку й експлуатацію газового родовища Tamar потужністю 13 трлн куб. футів у східній частині Середземного моря разом з іншими власниками прав на пайову участь – компанією Chevron (оператор родовища) та компанією Delek Drilling», — зазначив головний виконавчий директор Групи Нафтогаз Отто Ватерландер .

Відповідно до меморандуму про взаєморозуміння компанії домовились, що окрім Чорного моря вони також вивчатимуть можливості для співпраці в інших проєктах з розвідки та видобування вуглеводнів в Україні.

Читайте в «Терміналі» також, Нафтогаз і OMV Petrom почнуть аналіз можливостей щодо співпраці на перспективних нафтогазових ділянках в українській частині акваторії Чорного моря.В «Нафтогазі» нагадали, що OMV Petrom відкрила перспективне родовище Нептун (Neptun Deep, 50% в якому володіє Exxon) на шельфі Чорного моря в Румунії.