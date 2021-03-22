Завершення будівництва «Північний потік – 2» не в інтересах Європи — Шмигаль

Обновлено: Март 22, 2021. Тэги: , ,

Завершення будівництва «Північний потік – 2» не в інтересах Європи — Шмигаль

Завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2» не в інтересах Європи, оскільки посилить агресію з боку Росії.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю німецькому діловому виданню Handelsblatt, пише  Deutsche Welle.

За словами Шмигаль, якщо «Північний потік – 2» буде введений в експлуатацію, Росія стане отримувати більш високі прибутки, завдяки яким зможе серед іншого фінансувати свої агресивні дії в Україні.

«Це не може збігатися з інтересами ЄС», – вважає Шмигаль.

Раніше, 19 березня, Денис Шмигаль взяв участь в Німецько-українському економічному форумі в Берліні, де у вітальному слові говорив про «особливе партнерство» з Німеччиною. При цьому ні сам український прем’єр, ні інші представники України на форумі не зачіпали тему будівництва «Північного потоку — 2″.

«Термінал» писав, Віцепрезидент Європейської комісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід «Північний потік-2″. «Нам не потрібен «Північний потік-2″. Комісія завжди говорила, що, з нашої точки зору, проєкт не потрібен для енергопостачання ЄС. Але «Північний потік-2″ існує. Комісія ЄС повинна забезпечити використання «Північного потоку-2″ відповідно до правил ЄС. Росії це не подобається. Але це правила ЄС», — сказав Тіммерманс.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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