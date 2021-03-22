Завершення будівництва «Північний потік – 2» не в інтересах Європи — Шмигаль

Завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2» не в інтересах Європи, оскільки посилить агресію з боку Росії.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю німецькому діловому виданню Handelsblatt, пише Deutsche Welle.

За словами Шмигаль, якщо «Північний потік – 2» буде введений в експлуатацію, Росія стане отримувати більш високі прибутки, завдяки яким зможе серед іншого фінансувати свої агресивні дії в Україні.

«Це не може збігатися з інтересами ЄС», – вважає Шмигаль.

Раніше, 19 березня, Денис Шмигаль взяв участь в Німецько-українському економічному форумі в Берліні, де у вітальному слові говорив про «особливе партнерство» з Німеччиною. При цьому ні сам український прем’єр, ні інші представники України на форумі не зачіпали тему будівництва «Північного потоку — 2″.

«Термінал» писав, Віцепрезидент Європейської комісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід «Північний потік-2″. «Нам не потрібен «Північний потік-2″. Комісія завжди говорила, що, з нашої точки зору, проєкт не потрібен для енергопостачання ЄС. Але «Північний потік-2″ існує. Комісія ЄС повинна забезпечити використання «Північного потоку-2″ відповідно до правил ЄС. Росії це не подобається. Але це правила ЄС», — сказав Тіммерманс.