В ЄК заявили, що «Північний потік-2″ не потрібен для енергопостачання ЄС

Віцепрезидент Європейської комісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід «Північний потік-2″.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Tagesspiegel.

«Нам не потрібен «Північний потік-2″. Комісія завжди говорила, що, з нашої точки зору, проєкт не потрібен для енергопостачання ЄС. Але «Північний потік-2″ існує. Комісія ЄС повинна забезпечити використання «Північного потоку-2″ відповідно до правил ЄС. Росії це не подобається. Але це правила ЄС», — сказав Тіммерманс.

Спорудження російського газопроводу вже на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті «Північний потік-2″ або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.

Читайте в «Терміналі» також, експерти з енергетики у США переконують: санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2″ треба запровадити якнайшвидше. За їхніми словами, Білий дім зобов’язаний це зробити, адже санкції Конгресу США проти всіх, хто залучений до проєкту, носять обов’язковий, а не рекомендаційний характер.