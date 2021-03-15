В ЄК заявили, що «Північний потік-2″ не потрібен для енергопостачання ЄС

Обновлено: Март 15, 2021. Тэги: ,

В ЄК заявили, що «Північний потік-2″ не потрібен для енергопостачання ЄС

Віцепрезидент Європейської комісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід «Північний потік-2″.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Tagesspiegel.

«Нам не потрібен «Північний потік-2″. Комісія завжди говорила, що, з нашої точки зору, проєкт не потрібен для енергопостачання ЄС. Але «Північний потік-2″ існує. Комісія ЄС повинна забезпечити використання «Північного потоку-2″ відповідно до правил ЄС. Росії це не подобається. Але це правила ЄС», — сказав Тіммерманс.

Спорудження російського газопроводу вже на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті «Північний потік-2″ або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.

Читайте в «Терміналі» також, експерти з енергетики у США переконують: санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2″ треба запровадити якнайшвидше. За їхніми словами, Білий дім зобов’язаний це зробити, адже санкції Конгресу США проти всіх, хто залучений до проєкту, носять обов’язковий, а не рекомендаційний характер.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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