Експерти говорять про посилення санкцій проти Північного потоку-2

Експерти з енергетики у США переконують: санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2″ треба запровадити якнайшвидше.

За їхніми словами, Білий дім зобов’язаний це зробити, адже санкції Конгресу США проти всіх, хто залучений до проєкту, носять обов’язковий, а не рекомендаційний характер, пише «Голос Америки».

Джо Байден неодноразово заявляв, що одна з його першочергових цілей — це поновити відносини зі союзниками США в Європі. Але, на думку експертів, зараз Білий дім опинився в непростій ситуації.

“Перед адміністрацією постало два суперечливі виклики”, — каже колишній помічник держсекретаря США Девід Креймер. “Перший — поновити трансатлантичні відносини в ширшому плані, не лише американсько-німецькі відносини, які постраждали протягом попередньої адміністрації. Водночас Байден займає схожу до свого попередника позицію — він виступає проти завершення «Північного потоку-2”.

Німеччина виступає за те, щоб добудову газопроводу успішно завершили. Але експерти кажуть, що трансатлантична спільнота охоплює не лише Німеччину, тож Сполучені Штати мають дослухатись і до інших союзників.

“Північний потік-2″ — це не лише про відносини США та Німеччини. В першу чергу це про відносини США з Європою, яка охоплює Україну”, — розповідає Бенджамін Шмітт, енергетичний експерт та науковий співробітник Гарвардського університету. “І партнери США, які виступають проти «Північного потоку-2″ (а це більшість трансатлантичної спільноти) очікують, що президент Байден зупинить будівництво кремлівського трубопроводу”.

Експертка з енергетики фонду Jamestown Маргарита Ассенова пояснює, що санкції Конгресу є обов’язковими, і вони не можуть бути вибірковими. Тож тут немає простору для змін.

“Адміністрація Байдена не має вибору, окрім як ввести їх проти всіх, хто працює із «Північним потоком-2”, — каже Марграрита Ассенова. “Але ні Державний секретар Блінкен, ні Білий дім не хочуть вводити санкції проти німецьких компаній. Саме тому вони з ними розмовляють. Вони намагаються пояснити цим компаніям, що означають санкції, і що вибір тут такий: або покинути проєкт, або опинитись під санкціями, бо вони є обов’язковими”.

Маргарита Ассенова наголошує, що якщо зрештою покращити відносини з Берліном не вдасться, відповідальність за це лежатиме передусім на Німеччині.

“Як би Сполучені Штати не хотіли налагодити відносини з Німеччиною і зберегти трансатлантичний союз, будь-які дії мають наслідки. І хтось має понести відповідальність за справді погані рішення”.

При цьому експерти наполягають, що зволікати із роздумами не можна. Адже якщо будівництво йтиме такими темпами, як зараз, трубопровід можуть завершити вже за пів року.

“Час для дій є, але його залишається небагато. Щоб упевнитись, що Кремль не скаже, що це доконаний факт, потрібно діяти в найближчі тижні, не місяці”, — каже Бенджамін Шмітт.

«Термінал» писав, уряд ФРН з метою знаходження компромісу з США з приводу «Північного потоку 2″ вивчає чотири варіанти дій, пише видання Handelsblatt.