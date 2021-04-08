Нафтогаз створив окрему корпоративну функцію для управління закупівлями

Група Нафтогаз виокремила у самостійну корпоративну функцію — «Управління закупівлями».
Нова структура відповідатиме за впровадження уніфікованої системи управління ланцюжками поставок Supply Chain Management (SCM), пише пресслужба Нафтогазу.
Очолить його громадянка Нідерландів Ольга Бородіна.
Ольга Бородіна має 20-річний досвід роботи в енергетичній сфері, зокрема, у нафтогазовій галузі. Вона зарекомендувала себе як лідер та фахівець з питань ефективного управління закупівлями. До приходу в Групу Нафтогаз працювала в Royal Dutch Shell. Так, впродовж 2014-2016 років обіймала посаду генерального директора з розвитку ланцюжків поставок у Shell Global Solutions International BV.