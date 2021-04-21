«ЕРУ Трейдінг» виходить на короткостроковий ринок природного газу

«ЕРУ Трейдінг», яка з квітня 2017 року є активним учасником торгів на середньо- та довгостроковому ринку виставила перші заявки з продажу на ринку «на добу наперед».

Про це пише пресслужба УЕБ.

«В Енергетичній торговій платформі ТБ «УЕБ», де відбуваються торги на короткостроковому ринку, учасники мають змогу укладати угоди в режимі двостороннього зустрічного аукціону у ГТС та ПСГ України. Хоча наразі торгівля у ПСГ поширюється на розмитнений газ, невдовзі стане доступна в режимі «митний склад» та «митний склад+shorthaul»», — йдеться у повідомленні.

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