Нафтогаз чинитиме максимальний юридичний тиск на Газпром — Вітренко

НАК «Нафтогаз України» готує новий позов до Стокгольмського арбітражу проти російського Газпрому і чинитиме максимальний юридичний тиск на російську компанію. про це новопризначений голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив під час своєї першої прес-конференції.

Передає УНІАН.

Ми будемо здійснювати на Газпром максимальний тиск, використовуючи всі наші юридичні можливості. Йдеться не тільки про те, що Росія – агресор, а Газпром — це національна газова компанія Росії, а про те, що це в інтересах українських споживачів і в цьому випадку навіть в інтересах європейських споживачів», — сказав Вітренко.

За його словами, компанія має намір знову звертатися до Стокгольмського арбітражу, щоб оскаржити деякі положення транзитного контракту з Росією, укладеного в кінці 2019 року. При цьому він не уточнив деталі позову.

«Але, перш за все, я повинен послухати певних співробітників компанії, які відповідальні за цей напрямок, щоб вони пояснили мені, чому вони більше як рік не використовували ці юридичні можливості для тиску на Газпром, — додав глава правління НАК.

Читайте у Терміналі: 2020 рік був збитковим для Нафтогазу.