Іноземні трейдери вчетверо збільшили обсяг газу в ПСГ

Станом на 1 травня іноземні трейдери зберігають у режимі «Митний склад» 4,6 млрд куб. м газу, що майже вчетверо більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила пресслужба «Укртрансгазу».

Зокрема, майже три чверті обсягів газу іноземних трейдерів (3,4 млрд куб. м) зберігається в режимі «short haul».

Повідомляється, що компанії-резиденти зберігають в режимі «Митний склад» 0,54 млрд куб. м, що в 2,2 раза менше ніж в аналогічний період 2020 року. З них обсяг газу, закачаного до ПСГ в режимі «short haul», дорівнює 0,46 млрд куб. м.

Усього ж станом на 1 травня запас природного газу у підземних газосховищах становив 15,1 млрд куб. м газу, що на 8,3% менше аналогічного періоду минулого року.

Також повідомляється, що минулий сезон відбору, який завершився 1 травня, відзначився найвищими за сім років обсягами відбору – 13,2 млрд куб. м, тоді як обсяги відбору сезону 2019/2020 були удвічі нижчими та становили 6,1 млрд куб. м газу.

«Термінал» писав, Україна з початком травня відновила закачку газу у ПСГ.