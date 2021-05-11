Іноземні трейдери вчетверо збільшили обсяг газу в ПСГ

Обновлено: Май 11, 2021. Тэги: , ,

Іноземні трейдери вчетверо збільшили обсяг газу в ПСГ

Станом на 1 травня іноземні трейдери зберігають у режимі «Митний склад» 4,6 млрд куб. м газу, що майже вчетверо більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила пресслужба «Укртрансгазу».

Зокрема, майже три чверті обсягів газу іноземних трейдерів (3,4 млрд куб. м) зберігається в режимі «short haul».

Повідомляється, що компанії-резиденти зберігають в режимі «Митний склад» 0,54 млрд куб. м, що в 2,2 раза менше ніж в аналогічний період 2020 року. З них обсяг газу, закачаного до ПСГ в режимі «short haul», дорівнює 0,46 млрд куб. м.

Усього ж станом на 1 травня запас природного газу у підземних газосховищах становив 15,1 млрд куб. м газу, що на 8,3% менше аналогічного періоду минулого року.

Також повідомляється, що минулий сезон відбору, який завершився 1 травня, відзначився найвищими за сім років обсягами відбору – 13,2 млрд куб. м, тоді як обсяги відбору сезону 2019/2020 були удвічі нижчими та становили 6,1 млрд куб. м газу.

«Термінал» писав, Україна з початком травня відновила закачку газу у ПСГ.

Автор:

(Всего статей: 18075)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: