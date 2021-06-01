Моніторинговий комітет ОПЕК + рекомендував зберегти план по зростанню видобутку нафти на червень-липень

Міністерський моніторинговий комітет ОПЕК + на засіданні у вівторок рекомендував країнам Альянсу зберегти план з відновлення видобутку нафти на червень-липень, прийнятий ще в квітні.

Передає ТАСС.

У квітні країни ОПЕК + домовилися збільшити поступово видобуток нафти протягом травня-липня на 2,1 млн барелів на добу.

Згідно з аналізом техкомітету ОПЕК+, з яким ознайомився ТАСС, попит на нафту в 2021 році зросте на 6 млн барелів на добу. При цьому дефіцит пропозиції нафти в 2021 році навіть посилиться в порівнянні з попередньою оцінкою — з 1,2 млн до 1,4 млн барелів на добу. Комерційні запаси нафти країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і зовсім перейдуть в стан дефіциту вже після липня, очікують в ОПЕК+.

Раніше Термінал писав, що ОПЕК прогнозує швидке повернення попиту на нафту до доковідного рівня.